Crie Vídeos de Treinamento de Descoberta de Vendas com o Poder da IA

Eleve as habilidades da sua equipe de vendas com vídeos de treinamento visualmente atraentes e alinhados à marca. Aproveite os avatares de IA para personalizar sua mensagem e economizar custos.

436/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Gerentes de capacitação de vendas podem criar vídeos de treinamento de vendas de 60 segundos totalmente alinhados à marca, abordando desafios comuns com confiança. Este prompt descreve um vídeo de estilo corporativo com visuais limpos e uma voz confiante e informativa, utilizando os extensos Modelos e cenas da HeyGen para simplificar a criação e garantir uma solução polida e econômica para um treinamento abrangente.
Prompt de Exemplo 2
Para refinar habilidades específicas de chamadas de descoberta, profissionais de vendas experientes se beneficiariam de Módulos de Microaprendizagem concisos de 30 segundos. Este vídeo, com visuais nítidos e focados e uma voz autoritária, mas encorajadora, demonstra como personalizar sua mensagem de forma eficaz, gerando conteúdo facilmente usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para um treinamento preciso.
Prompt de Exemplo 3
Ao integrar equipes de vendas globais, garantir acessibilidade e compreensão é fundamental. Este prompt de Vídeos de Integração de Vendas de 90 segundos detalha um vídeo com visuais diversos e inclusivos e uma voz calma e clara, aprimorada pela geração de Narração da HeyGen, facilitando a criação de conteúdo que ressoe universalmente, potencialmente complementado por legendas para maior alcance.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Treinamento de Descoberta de Vendas

Desenvolva rapidamente vídeos de treinamento de descoberta de vendas impulsionados por IA para integrar novos representantes mais rapidamente e aprimorar sua equipe de forma eficaz, garantindo mensagens alinhadas à marca.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Elabore seu conteúdo de treinamento de descoberta de vendas. Com seu roteiro pronto, o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen pode transformar seu texto em um vídeo dinâmico, economizando tempo e esforço de produção.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Aumente o engajamento escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA. Esses apresentadores realistas entregarão seu conteúdo de treinamento de vendas, tornando-o visualmente atraente e impactante para sua equipe.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade Visual
Mantenha a consistência da marca em todos os seus materiais de treinamento. Utilize os controles de Branding da HeyGen para adicionar facilmente o logotipo da sua empresa, cores específicas e fontes para garantir que seus vídeos sejam inconfundivelmente alinhados à marca.
4
Step 4
Gere e Exporte
Produza módulos de treinamento de alta qualidade com facilidade. Uma vez finalizados, use o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para baixar seus vídeos de descoberta de vendas em vários formatos, prontos para distribuição à sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo Motivacional para Equipes de Vendas

.

Produza vídeos inspiradores para motivar sua força de vendas, prepará-los para chamadas de descoberta desafiadoras e reforçar uma mentalidade positiva e alinhada à marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de treinamento de descoberta de vendas envolventes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento de descoberta de vendas de forma rápida e eficaz usando conteúdo de vídeo impulsionado por IA. Você pode aproveitar modelos personalizáveis e avatares de IA realistas para tornar seu treinamento altamente visualmente atraente e impactante para sua equipe de vendas, atendendo à intenção criativa do seu conteúdo.

A HeyGen pode personalizar mensagens para vários cenários de treinamento de vendas?

Sim, a HeyGen permite que você personalize sua mensagem dentro dos vídeos de treinamento de vendas utilizando diversos avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo. Isso garante conteúdo relevante e adaptado para diferentes módulos de microaprendizagem ou vídeos de treinamento de produtos, aumentando a eficácia do seu treinamento de vendas.

Quais recursos avançados a HeyGen oferece para a criação de vídeos de treinamento de vendas?

A HeyGen fornece ferramentas robustas de criação de vídeo para treinamento de vendas, incluindo a capacidade de gerar avatares de IA realistas a partir de texto. Você também pode adicionar narrações profissionais e legendas sem esforço, aprimorando a experiência de aprendizado e a acessibilidade do seu conteúdo de vídeo impulsionado por IA.

Como a HeyGen apoia a consistência da marca para vídeos de integração de vendas?

A HeyGen garante que seus Vídeos de Integração de Vendas mantenham a consistência da marca por meio de controles abrangentes de branding. Você pode facilmente aplicar os logotipos, cores e fontes da sua empresa em todo o seu conteúdo de vídeo, garantindo uma apresentação profissional e unificada alinhada à marca.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo