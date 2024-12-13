Crie Vídeos de Atualização de Segurança que Envolvem e Educam

Garanta a conformidade com OSHA/WHS e melhore o treinamento dos funcionários. Produza rapidamente vídeos envolventes e totalmente personalizados a partir de roteiros usando texto para vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um Vídeo de Treinamento de Segurança Personalizado de 60 segundos voltado para novos contratados em um ambiente de escritório, delineando procedimentos de evacuação de emergência e configuração ergonômica da estação de trabalho. Este vídeo totalmente personalizado deve empregar uma estética profissional e limpa com gráficos animados úteis e uma voz calma e tranquilizadora, facilmente produzido ao inserir seu roteiro diretamente no HeyGen para conversão de texto em vídeo a partir do roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de atualização rápida de 30 segundos para pequenos empresários, enfatizando as mudanças recentes em conformidade com OSHA/WHS relevantes para sua indústria. O estilo visual deve apresentar cortes rápidos e texto informativo na tela, entregue com um tom conciso e energético, utilizando os modelos e cenas prontos para uso do HeyGen para montar rapidamente uma solução eficaz de criador de vídeos de segurança.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo instrucional de 75 segundos para técnicos de campo remoto, demonstrando o manuseio seguro de materiais perigosos e verificações adequadas de equipamentos. Este vídeo de segurança deve incorporar cenários realistas e demonstrações práticas, acompanhados por instruções faladas claras e legendas/captions de apoio do HeyGen para garantir a compreensão em condições de trabalho variadas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Atualização de Segurança

Crie de forma eficiente vídeos de atualização de segurança envolventes e em conformidade com OSHA/WHS usando a poderosa IA do HeyGen, garantindo que sua força de trabalho permaneça informada e a segurança no local de trabalho seja primordial.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Roteirize Seu Conteúdo
Comece selecionando um modelo de vídeo pré-desenhado de nossa biblioteca ou insira diretamente seu roteiro de atualização de segurança. Utilize a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para gerar instantaneamente cenas iniciais.
2
Step 2
Personalize com Avatares de IA e Branding
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre diversos avatares de IA para apresentar suas informações. Integre os controles de branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para criar uma experiência de vídeo totalmente personalizada.
3
Step 3
Adicione Legendas e Refine Detalhes
Garanta clareza e acessibilidade para todos os funcionários adicionando legendas/captions aos seus vídeos de atualização de segurança. Use as ferramentas de edição integradas para refinar os tempos e visuais para um impacto ideal na segurança do local de trabalho.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento de Segurança
Uma vez finalizado, exporte seus vídeos de treinamento de segurança em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Isso garante um compartilhamento perfeito e ajuda a atender aos requisitos regulatórios em toda a sua organização.

Casos de Uso

Simplifique Procedimentos de Segurança Complexos

Transforme diretrizes de segurança complexas em vídeos fáceis de entender, melhorando a conformidade e a conscientização.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen possibilita a criação de vídeos de treinamento de segurança personalizados?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento de segurança totalmente personalizados com facilidade. Aproveite os avatares de IA e a tecnologia de texto para vídeo para transformar seus roteiros em conteúdo profissional e envolvente. Nossa plataforma simplifica a produção de vídeos, tornando simples gerar Vídeos de Treinamento de Segurança Personalizados que se alinham perfeitamente às necessidades da sua organização.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos de segurança envolventes de forma eficaz?

Com certeza, o HeyGen é projetado para ajudá-lo a criar vídeos de treinamento de segurança incríveis que envolvem os aprendizes e dão vida às lições. Utilizando avatares de IA, narrações profissionais e cenas dinâmicas, o HeyGen garante que seus vídeos de segurança sejam cativantes e impactantes para o treinamento dos funcionários. Essa abordagem torna as informações de segurança complexas mais digeríveis e memoráveis.

Quais recursos do HeyGen simplificam o processo de produção de vídeos de segurança?

O HeyGen oferece ferramentas de edição poderosas e uma interface intuitiva para simplificar a produção de vídeos de segurança. Com recursos como texto para vídeo, modelos personalizáveis e uma rica biblioteca de mídia, você pode criar vídeos de segurança online profissionais de forma eficiente. Exporte e compartilhe facilmente seu conteúdo em várias plataformas, tornando o HeyGen um criador de vídeos de segurança abrangente.

O HeyGen é adequado para transformar manuais de segurança existentes em vídeo?

Sim, o HeyGen é uma excelente solução para adaptar manuais de segurança ou PowerPoints existentes em vídeos. Basta inserir seu texto, e a IA do HeyGen gerará vídeos de treinamento de segurança dinâmicos com avatares de IA e narrações sincronizadas. Isso permite criar rapidamente vídeos de atualização de segurança e atualizar módulos de treinamento sem extensa produção de vídeo.

