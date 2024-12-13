Crie Vídeos de Atualização de Segurança que Envolvem e Educam
Garanta a conformidade com OSHA/WHS e melhore o treinamento dos funcionários. Produza rapidamente vídeos envolventes e totalmente personalizados a partir de roteiros usando texto para vídeo.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um Vídeo de Treinamento de Segurança Personalizado de 60 segundos voltado para novos contratados em um ambiente de escritório, delineando procedimentos de evacuação de emergência e configuração ergonômica da estação de trabalho. Este vídeo totalmente personalizado deve empregar uma estética profissional e limpa com gráficos animados úteis e uma voz calma e tranquilizadora, facilmente produzido ao inserir seu roteiro diretamente no HeyGen para conversão de texto em vídeo a partir do roteiro.
Produza um vídeo de atualização rápida de 30 segundos para pequenos empresários, enfatizando as mudanças recentes em conformidade com OSHA/WHS relevantes para sua indústria. O estilo visual deve apresentar cortes rápidos e texto informativo na tela, entregue com um tom conciso e energético, utilizando os modelos e cenas prontos para uso do HeyGen para montar rapidamente uma solução eficaz de criador de vídeos de segurança.
Desenvolva um vídeo instrucional de 75 segundos para técnicos de campo remoto, demonstrando o manuseio seguro de materiais perigosos e verificações adequadas de equipamentos. Este vídeo de segurança deve incorporar cenários realistas e demonstrações práticas, acompanhados por instruções faladas claras e legendas/captions de apoio do HeyGen para garantir a compreensão em condições de trabalho variadas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Segurança.
Promova uma melhor compreensão e retenção de informações críticas de segurança para todos os funcionários.
Escale a Criação de Treinamento de Segurança.
Produza de forma eficiente uma gama mais ampla de vídeos de atualização de segurança para alcançar todos os funcionários, independentemente da localização.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen possibilita a criação de vídeos de treinamento de segurança personalizados?
O HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento de segurança totalmente personalizados com facilidade. Aproveite os avatares de IA e a tecnologia de texto para vídeo para transformar seus roteiros em conteúdo profissional e envolvente. Nossa plataforma simplifica a produção de vídeos, tornando simples gerar Vídeos de Treinamento de Segurança Personalizados que se alinham perfeitamente às necessidades da sua organização.
O HeyGen pode ajudar a criar vídeos de segurança envolventes de forma eficaz?
Com certeza, o HeyGen é projetado para ajudá-lo a criar vídeos de treinamento de segurança incríveis que envolvem os aprendizes e dão vida às lições. Utilizando avatares de IA, narrações profissionais e cenas dinâmicas, o HeyGen garante que seus vídeos de segurança sejam cativantes e impactantes para o treinamento dos funcionários. Essa abordagem torna as informações de segurança complexas mais digeríveis e memoráveis.
Quais recursos do HeyGen simplificam o processo de produção de vídeos de segurança?
O HeyGen oferece ferramentas de edição poderosas e uma interface intuitiva para simplificar a produção de vídeos de segurança. Com recursos como texto para vídeo, modelos personalizáveis e uma rica biblioteca de mídia, você pode criar vídeos de segurança online profissionais de forma eficiente. Exporte e compartilhe facilmente seu conteúdo em várias plataformas, tornando o HeyGen um criador de vídeos de segurança abrangente.
O HeyGen é adequado para transformar manuais de segurança existentes em vídeo?
Sim, o HeyGen é uma excelente solução para adaptar manuais de segurança ou PowerPoints existentes em vídeos. Basta inserir seu texto, e a IA do HeyGen gerará vídeos de treinamento de segurança dinâmicos com avatares de IA e narrações sincronizadas. Isso permite criar rapidamente vídeos de atualização de segurança e atualizar módulos de treinamento sem extensa produção de vídeo.