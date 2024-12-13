Crie Vídeos de Orientação de Segurança com Apresentadores de IA

Desenvolva rapidamente vídeos de treinamento de segurança envolventes com avatares de IA para aumentar a compreensão e conformidade dos funcionários.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de segurança no trabalho de 60 segundos voltado para funcionários de escritório, abordando temas como ergonomia e saídas de emergência. Este vídeo deve adotar um tom amigável e ligeiramente humorístico, com gráficos animados e uma narração clara e calma para tornar os vídeos de treinamento de funcionários mais agradáveis. O recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro permitirá a rápida geração de conteúdo a partir de manuais de segurança existentes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos sobre segurança em laboratório para estudantes de ciências universitárias, focando no manuseio de produtos químicos e procedimentos de emergência. O estilo deve ser educacional e profissional, apresentando demonstrações visuais claras e passo a passo e narração direta para reforçar diretrizes críticas de segurança. Utilize os Modelos & cenas da HeyGen para montar rapidamente uma visão geral profissional e informativa.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 50 segundos para ajudar proprietários de pequenas empresas e departamentos de RH a criar vídeos de orientação de segurança que sejam envolventes e informativos. A estética visual deve ser moderna e limpa, apresentando texto animado e diagramas, acompanhados por uma voz profissional e tranquilizadora para transmitir procedimentos de segurança complexos. Garanta acessibilidade empregando a funcionalidade de Legendas/legendas da HeyGen para alcançar um público mais amplo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Orientação de Segurança

Simplifique a produção de vídeos essenciais de orientação de segurança para sua equipe com poderosas ferramentas de IA, garantindo treinamento envolvente e em conformidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Elabore sua mensagem essencial de segurança e, em seguida, use a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para transformar seu texto escrito em um vídeo dinâmico automaticamente, dando vida à sua "criação de vídeos de segurança".
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador e Modelo
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para transmitir sua mensagem ou selecione entre os extensos Modelos & cenas da HeyGen para definir a base de seus "vídeos de treinamento de segurança" de forma rápida e profissional.
3
Step 3
Aplique Elementos de Branding
Aprimore o profissionalismo do seu vídeo incorporando o logotipo e as cores da sua empresa usando os controles de Branding da HeyGen (logotipo, cores), reforçando a identidade e consistência dos seus "vídeos de segurança no trabalho".
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus "vídeos de treinamento de funcionários" e exporte-os em vários formatos de proporção usando o redimensionamento & exportações de proporção da HeyGen, tornando-os prontos para distribuição imediata aos membros da sua equipe.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações de Segurança Complexas

Simplifique diretrizes e procedimentos de segurança complexos em vídeos fáceis de entender para melhorar a conformidade.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de orientação de segurança envolventes?

A HeyGen utiliza apresentadores de IA e um criador de vídeos intuitivo para transformar roteiros em "vídeos de treinamento de segurança" dinâmicos. Com "modelos de vídeo" e "avatares de IA", você pode rapidamente produzir "vídeos de treinamento de funcionários" atraentes que aumentam o engajamento e a retenção de informações.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos de segurança no trabalho?

A HeyGen oferece extensas "ferramentas de personalização e branding", permitindo que você incorpore o logotipo da sua empresa, cores e elementos visuais específicos. Isso garante que seus "vídeos de saúde e segurança" estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca, mesmo para conteúdos especializados como um "vídeo de segurança em laboratório".

Posso produzir rapidamente conteúdo de Vídeo de Orientação de Segurança na Construção com a HeyGen?

Sim, a "interface amigável" da HeyGen e os "modelos de vídeo" tornam extremamente eficiente "criar vídeos de segurança". Você pode aproveitar as capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro e apresentadores de IA para gerar "orientações de segurança" profissionais sem necessidade de amplo conhecimento de produção.

Como os apresentadores de IA da HeyGen melhoram os vídeos de treinamento de segurança?

Os avançados "apresentadores de IA" da HeyGen dão vida aos seus "vídeos de treinamento de segurança" com narrações realistas e entrega expressiva. Essa tecnologia facilita "criar vídeos de segurança" que são informativos e cativantes para o seu público.

