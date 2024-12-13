Crie Vídeos de Conformidade de Segurança: Reduza Incidentes Agora

Garanta treinamento em conformidade com OSHA/WHS e reduza incidentes com vídeos profissionais apresentando avatares de IA, transmitindo mensagens claras e envolventes.

514/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para funcionários existentes que precisam de uma atualização de 45 segundos sobre protocolos específicos de operação de equipamentos, um vídeo de treinamento de segurança personalizado é essencial. Este vídeo deve apresentar visuais realistas baseados em cenários com instruções claras e concisas, promovendo efetivamente a segurança no local de trabalho. Com a HeyGen, os usuários podem aproveitar o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiros para criação eficiente de conteúdo e suporte de biblioteca de mídia/estoque para ativos visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Capacite os proprietários de pequenas empresas a integrar rapidamente a equipe às regras fundamentais de segurança e reduzir incidentes produzindo um vídeo dinâmico de 30 segundos para criar vídeos de conformidade de segurança. Esta peça exige uma montagem rápida com visuais impactantes e música de fundo inspiradora. A HeyGen permite um desenvolvimento rápido usando seus Modelos e cenas, e legendas podem ser integradas para melhorar a acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
A produção abrangente de vídeos de segurança para treinamento anual em conformidade com OSHA/WHS, direcionada a gerentes de segurança e profissionais de RH, pode ser alcançada com um vídeo de 90 segundos. Este conteúdo exige um tom profissional e autoritário, apresentando gráficos claros e uma aparência de marca consistente. A HeyGen capacita os criadores a maximizar o impacto utilizando avatares de IA para apresentadores credíveis e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para implantação versátil em várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Conformidade de Segurança

Produza rapidamente vídeos de treinamento de segurança envolventes e em conformidade que protegem sua equipe e reduzem incidentes, aproveitando a IA avançada.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Desenvolva sua mensagem de segurança, depois cole seu roteiro na HeyGen. Aproveite nossa IA para gerar instantaneamente um rascunho de vídeo a partir do seu texto, garantindo precisão e conformidade para seus vídeos de treinamento de segurança.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Anfitrião
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo. Isso torna seu treinamento de segurança envolvente e profissional, dando vida ao seu 'anfitrião avatar de IA'.
3
Step 3
Aplique Marca e Refinamentos
Aplique controles de marca adicionando o logotipo e as cores da sua empresa diretamente ao seu vídeo. Isso garante que seu treinamento de segurança esteja alinhado com sua identidade corporativa, tornando-o instantaneamente reconhecível e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Baixe seu vídeo de conformidade de segurança concluído, utilizando várias opções de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto. Integre-o facilmente ao seu Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) para distribuição eficiente em toda a equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Procedimentos de Segurança Complexos

.

Transforme protocolos de segurança intrincados e requisitos de conformidade em conteúdo de vídeo claro e fácil de entender para instrução eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen torna os vídeos de treinamento de segurança mais envolventes e eficazes?

A HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento envolventes com anfitriões avatares de IA e diversos modelos. Isso ajuda a transformar vídeos complexos de conformidade de segurança em conteúdo atraente que captura a atenção e melhora a retenção de conhecimento para sua equipe.

É possível produzir vídeos de treinamento de segurança personalizados para as necessidades específicas da minha empresa?

Absolutamente. A HeyGen permite que você produza vídeos de treinamento de segurança personalizados usando texto-para-vídeo a partir de seus roteiros, incorporando sua marca e utilizando uma ampla gama de ativos. Isso garante que seus vídeos de integração no local de trabalho estejam perfeitamente alinhados com os requisitos da sua organização.

Quais são os benefícios de usar avatares de IA da HeyGen para vídeos de orientação de segurança?

Os anfitriões avatares de IA da HeyGen fornecem um apresentador consistente e profissional para seus vídeos de orientação de segurança sem a necessidade de câmeras ou atores. Eles ajudam a simplificar a produção de vídeos de segurança, tornando mais rápido e acessível atualizar e distribuir vídeos vitais de treinamento em saúde e segurança no local de trabalho.

Como a HeyGen pode ajudar na criação de vídeos de treinamento em conformidade com OSHA/WHS?

A HeyGen ajuda você a criar vídeos de conformidade de segurança que atendem aos padrões de treinamento em conformidade com OSHA/WHS, permitindo controle preciso sobre o conteúdo via entrada de roteiro e geração de narração. Você pode facilmente adicionar legendas, garantindo clareza e acessibilidade para todos os aprendizes, reduzindo incidentes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo