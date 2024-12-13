Os anfitriões avatares de IA da HeyGen fornecem um apresentador consistente e profissional para seus vídeos de orientação de segurança sem a necessidade de câmeras ou atores. Eles ajudam a simplificar a produção de vídeos de segurança, tornando mais rápido e acessível atualizar e distribuir vídeos vitais de treinamento em saúde e segurança no local de trabalho.