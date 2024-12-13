A HeyGen é um criador de vídeos de IA versátil que suporta a criação de diversos conteúdos instrucionais, desde demonstrações detalhadas de produtos e vídeos tutoriais até vídeos tutoriais envolventes. Suas capacidades, incluindo Texto-para-fala e gravação de tela, fazem dela uma ferramenta ideal de criação de vídeos para um onboarding de usuário abrangente.