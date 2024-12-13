Sim, o HeyGen agiliza significativamente a produção de vídeos de treinamento especificamente para automação de fluxos de trabalho e automação de tarefas. Sua plataforma intuitiva permite que você transforme rapidamente roteiros em visuais dinâmicos, tornando o processo de criação mais rápido e escalável para todas as suas necessidades de vídeos de treinamento.