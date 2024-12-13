Os gerentes de restaurante podem desenvolver uma ampla gama de vídeos de treinamento com o HeyGen, desde a criação de vídeos de treinamento de serviço de quarto até a integração geral para a equipe. Os avatares de IA do HeyGen e o suporte à biblioteca de mídia atendem a diversas necessidades de conteúdo para melhorar as operações gerais do restaurante.