A HeyGen fornece poderosas "ferramentas de IA" como nosso "Gerador de Texto para Vídeo Gratuito" e diversos "avatares de IA" para simplificar a criação de "vídeos de procedimentos de rollback". Você pode gerar rapidamente "narrações" com som natural a partir do seu roteiro, reduzindo significativamente o tempo de produção e melhorando a qualidade do conteúdo.