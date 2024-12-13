Os vídeos produzidos pela HeyGen são projetados para se integrar perfeitamente aos seus funis de marketing e vendas, facilitando o cálculo do ROI ao rastrear métricas-chave como taxas de conversão e engajamento. Implemente testes A/B com seu conteúdo de vídeo para refinar sua estratégia e alcançar objetivos de negócios específicos, garantindo que você compreenda claramente o retorno sobre o investimento de seus esforços em vídeo.