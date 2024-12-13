Sim, a HeyGen simplifica o processo de roteiro-para-vídeo, permitindo que você gere um roteiro abrangente para seus vídeos de treinamento de segurança com facilidade. Basta inserir suas mensagens-chave, e as capacidades de texto-para-vídeo da HeyGen ajudarão a estruturar sua narrativa, pronta para a performance de avatar e geração de narração.