Transforme rapidamente seu roteiro de projeto em vídeos de visão geral envolventes usando os avatares de IA da HeyGen para apresentações dinâmicas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo claro e conciso de 1 minuto para líderes de equipe, demonstrando as melhores práticas para rastrear e adicionar informações do projeto em um novo sistema. O estilo visual deve ser instrutivo, com texto na tela destacando as etapas principais, acompanhado por uma narração de áudio calma e informativa. Utilize o recurso de geração de narração da HeyGen para fornecer instruções claras e consistentes sem a necessidade de um apresentador humano, garantindo que cada detalhe sobre a adição e o rastreamento do progresso do projeto seja perfeitamente articulado.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 2 minutos para stakeholders, ilustrando como nomear efetivamente seu roteiro e apresentar seus objetivos estratégicos. O vídeo deve adotar um estilo visual moderno e dinâmico, com transições suaves e uma trilha de áudio motivacional e voltada para o futuro. Empregue os Modelos e cenas da HeyGen para construir rapidamente uma apresentação visualmente deslumbrante e use Texto-para-vídeo a partir do roteiro para garantir que cada ponto estratégico sobre a direção do seu roteiro seja eloquentemente comunicado.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 45 segundos para novos membros da equipe, fornecendo uma visão geral rápida de como criar um roteiro para suas próximas tarefas. O estilo visual deve ser amigável e acessível, usando animações simples e um tom de áudio caloroso e encorajador. Integre as Legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e clareza para todos os espectadores, particularmente ao explicar as etapas iniciais para criar um roteiro de projeto simples e entender os recursos de treinamento do projeto.
Como Criar Vídeos de Visão Geral de Roteiro

Transforme rapidamente seu roteiro de projeto em uma apresentação de vídeo clara e envolvente para comunicar efetivamente sua visão e progresso.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece do Zero
Comece selecionando um modelo pré-desenhado da biblioteca da HeyGen ou comece com uma tela em branco para estruturar seu roteiro. Isso ajuda a criar uma estrutura de roteiro facilmente, utilizando Modelos e cenas.
2
Step 2
Adicione Suas Informações do Projeto
Preencha seu vídeo com detalhes importantes do projeto, marcos e cronogramas. Use o recurso Texto-para-vídeo a partir do roteiro para converter suas descrições escritas do roteiro em narração falada de forma fácil, adicionando efetivamente informações do projeto.
3
Step 3
Personalize Visuais e Marca
Melhore seu vídeo aplicando os controles de Marca da sua organização (logotipo, cores) para garantir consistência e nomear profissionalmente seu roteiro dentro da apresentação.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que sua visão geral do roteiro esteja completa, gere o vídeo. Utilize o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para otimizá-lo para várias plataformas, garantindo que sua equipe ou stakeholders possam acessar e entender facilmente a trajetória do seu projeto, criando assim vídeos de visão geral de roteiro prontos para distribuição.

Inspire e Alinhe Equipes com Roteiros

Crie roteiros de vídeo envolventes que inspirem confiança, comuniquem claramente a visão do projeto e alinhem toda a sua equipe.

Como posso criar vídeos de visão geral de roteiro de forma eficiente usando as capacidades de IA da HeyGen?

Com a HeyGen, você pode facilmente criar vídeos de visão geral de roteiro transformando suas informações de projeto em conteúdo visual envolvente. Aproveite o texto-para-vídeo a partir do roteiro para gerar narrações profissionais, acompanhadas por avatares de IA realistas que dão vida ao seu roteiro.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para a marcação dos meus vídeos de roteiro de projeto?

A HeyGen oferece extensos controles de marcação para personalizar seus vídeos de roteiro, incluindo logotipos personalizados, esquemas de cores e fontes. Utilize diversos modelos e cenas para alinhar perfeitamente a estética do seu vídeo com a identidade visual do seu projeto.

A HeyGen pode me ajudar a rastrear informações do projeto e comunicar atualizações de forma eficaz em meus vídeos de roteiro?

Embora a HeyGen se concentre na criação de vídeos, você pode adicionar informações do projeto aos seus roteiros e usar nossas ferramentas para visualizar o progresso do roteiro. Isso facilita a comunicação clara, complementando quaisquer sistemas existentes que você use para rastrear informações e atualizações do projeto.

Como a HeyGen suporta diferentes formatos e acessibilidade para meus vídeos de roteiro?

A HeyGen suporta várias opções de exportação, incluindo redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, garantindo que seus vídeos de roteiro sejam adequados para qualquer plataforma. Melhore a acessibilidade e o engajamento com legendas automáticas e geração de narração em vários idiomas.

