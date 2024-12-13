A HeyGen apoia significativamente a criação de vídeos envolventes para gerenciamento de projetos e planejamento de riscos, oferecendo avatares de IA e funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro. Isso permite que as equipes produzam rapidamente tutoriais em vídeo de alta qualidade e materiais de treinamento para comunicar estratégias complexas de mitigação de riscos de forma eficaz.