A HeyGen simplifica a explicação de "cenários complexos de recompensa" ao permitir a geração de "texto-para-vídeo a partir do roteiro" e geração de "narração" realista. Você pode dividir o conteúdo complexo de "vídeos de instrução" em segmentos claros e digeríveis, tornando seus "vídeos de treinamento" fáceis de entender e seguir para um "treinamento de programa" ideal.