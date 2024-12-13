Absolutamente, a HeyGen é uma ferramenta ideal para comerciantes do Shopify que buscam aprimorar seu software de gestão de devoluções criando explicações em vídeo envolventes. Embora não seja um software de gestão de devoluções em si, a HeyGen permite que você produza vídeos informativos para complementar seu sistema existente, ajudando a esclarecer aspectos complexos das devoluções no e-commerce.