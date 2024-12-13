Crie Vídeos de Orientação para Varejo Sem Esforço

Transforme seus roteiros em vídeos de orientação profissionais com facilidade, garantindo um e-learning envolvente para todos os novos contratados usando texto para vídeo a partir de roteiro.

355/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo envolvente de 45 segundos para integração de funcionários, voltado para associados de vendas no varejo, explicando vividamente o conhecimento essencial sobre produtos e valores da marca através de uma narrativa dinâmica em vídeo. Utilize o recurso de texto para vídeo do HeyGen para gerar uma narração energética que complemente visuais focados em produtos e um estilo de áudio contemporâneo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos de orientação destinado a todos os funcionários do varejo, detalhando procedimentos operacionais críticos e protocolos de segurança. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo e instrutivo com narração profissional, aprimorado por legendas claras geradas pelo HeyGen para máxima clareza e eficácia no e-learning.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo envolvente de 90 segundos especificamente para equipes de atendimento ao cliente na linha de frente, demonstrando as melhores práticas para interação com o cliente. Este vídeo deve utilizar os modelos e cenas personalizáveis do HeyGen para criar visuais realistas baseados em cenários com um tom empático e áudio de fundo de apoio, otimizando para uma produção de vídeo eficaz.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Orientação para Varejo

Simplifique a integração de novos contratados com vídeos de orientação envolventes e profissionais usando a plataforma intuitiva de criação de vídeos com IA do HeyGen.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione um modelo personalizável ou cole seu roteiro existente no HeyGen. Este passo fundamental ajuda a estruturar seus vídeos de orientação para varejo de forma eficaz.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Marca
Dê vida ao seu conteúdo escolhendo um avatar de IA para apresentar. Incorpore o logotipo e as cores exclusivas da sua marca para um visual consistente e profissional.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Utilize a geração de narrações do HeyGen para adicionar áudio com som natural a partir do seu roteiro. Melhore a acessibilidade para todos os novos contratados incluindo legendas automáticas.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final de Orientação
Revise seu vídeo de integração de funcionários concluído, fazendo quaisquer ajustes finais. Exporte facilmente seus vídeos de orientação profissionais em vários formatos de proporção, prontos para receber novos contratados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Entrega de Informações Complexas

.

Transforme políticas e procedimentos complexos em "explicações animadas" claras e digeríveis para "vídeos de integração de funcionários" eficazes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de orientação envolventes para novos contratados?

O HeyGen revoluciona os **vídeos de orientação** permitindo que você crie facilmente conteúdo de alta qualidade para **novos contratados** usando **avatares de IA** realistas e capacidades de texto para vídeo. Basta inserir seu roteiro, escolher um modelo, e o HeyGen gera um vídeo profissional em minutos, reduzindo significativamente o tempo tradicional de **produção de vídeo**.

O que torna o HeyGen ideal para produzir vídeos profissionais de integração de funcionários e vídeos de orientação para varejo?

O HeyGen é ideal para **vídeos de integração de funcionários** e **vídeos de orientação para varejo** porque combina eficiência com profissionalismo. Você pode gerar rapidamente conteúdo envolvente usando modelos personalizáveis, garantindo uma mensagem consistente e uma introdução acolhedora à sua **cultura da empresa** para cada novo membro da equipe.

Os avatares de IA do HeyGen realmente simplificam a produção de vídeos para treinamento interno e e-learning?

Sim, os avançados **avatares de IA** do HeyGen simplificam dramaticamente a **produção de vídeos** para treinamento interno e **e-learning**. Eles eliminam a necessidade de câmeras, atores ou software de edição complexo, permitindo que você transforme roteiros escritos em conteúdo de vídeo dinâmico com narrações e expressões realistas instantaneamente.

Como o HeyGen apoia a consistência da marca e a narrativa em vídeo nos vídeos de integração?

O HeyGen fortalece a **narrativa em vídeo** nos **vídeos de integração** oferecendo extensos controles de branding, incluindo logotipos personalizados e esquemas de cores. Isso garante que todo o seu conteúdo esteja perfeitamente alinhado com a identidade visual da sua empresa, reforçando sua **cultura da empresa** única desde o primeiro dia.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo