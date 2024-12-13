O HeyGen é versátil para vários vídeos de treinamento de restaurante, incluindo protocolos de segurança alimentar, dicas de atendimento ao cliente e treinamento de POS. Ao aproveitar modelos de vídeo e uma biblioteca de mídia abrangente, os gerentes de restaurante podem produzir conteúdo de vídeo profissional que contribui para experiências gastronômicas de alta qualidade e ajuda a reduzir custos de treinamento ao simplificar a produção.