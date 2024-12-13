A HeyGen simplifica a produção de vídeos de treinamento de segurança em conformidade com a OSHA através de suas capacidades de texto-para-vídeo com IA. Você pode gerar rapidamente conteúdo de alta qualidade, incluindo detalhes específicos sobre proteção respiratória e Certificação NIOSH, reduzindo o tempo e o custo normalmente associados à criação de vídeos. Isso a torna uma ferramenta profissional e eficiente para todas as suas necessidades de treinamento de segurança.