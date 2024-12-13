1

Step 1

Crie Seu Vídeo a partir de um Roteiro ou Modelo

Comece importando o roteiro do seu programa de requalificação ou selecionando um Modelo de Vídeos de Programas de Requalificação pré-desenhado. Nossa plataforma simplifica a criação de vídeos, transformando seu texto em conteúdo visual dinâmico.