Crie Vídeos de Programas de Requalificação que Transformam Sua Força de Trabalho

Impulsione o desenvolvimento de habilidades dos funcionários com vídeos de requalificação envolventes, aproveitando avatares de IA para experiências de aprendizado dinâmicas.

310/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo inspirador de 45 segundos explicando os benefícios da qualificação e do desenvolvimento contínuo dos funcionários, voltado para líderes de RH e gerentes. Empregue visuais dinâmicos, elementos em estilo infográfico e música de fundo animada, aproveitando os diversos Modelos e cenas da HeyGen para criar uma mensagem impactante.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo instrucional conciso de 30 segundos demonstrando como os funcionários podem acessar facilmente recursos de treinamento sob demanda, usando um estilo visual amigável e tutorial com ritmo rápido. Este guia de vídeos de treinamento deve ser direcionado a todos os funcionários e apresentar as Legendas automáticas da HeyGen para garantir clareza e acessibilidade para todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo visionário de 60 segundos encorajando empresas a investir no desenvolvimento de habilidades para sua força de trabalho, adotando um estilo visual inspirador com filmagens de alta qualidade e uma narração confiante. Use a capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen para transformar sua visão em uma narrativa convincente que destaca o valor do crescimento interno.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Programas de Requalificação

Capacite sua equipe com vídeos de requalificação de alta qualidade e envolventes que preenchem lacunas de habilidades e promovem aprendizado contínuo, construídos sem esforço com IA.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo a partir de um Roteiro ou Modelo
Comece importando o roteiro do seu programa de requalificação ou selecionando um Modelo de Vídeos de Programas de Requalificação pré-desenhado. Nossa plataforma simplifica a criação de vídeos, transformando seu texto em conteúdo visual dinâmico.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Narração
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar seus instrutores. Combine o avatar escolhido com uma narração adequada para uma apresentação consistente e profissional em todos os seus módulos de treinamento.
3
Step 3
Adicione Visuais e Personalize Cenas
Enriqueça seus vídeos de requalificação com mídia de estoque relevante, imagens e música. Utilize cenas personalizáveis para refletir a identidade da sua marca e manter os alunos engajados ao longo do programa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Vídeos de Requalificação Envolventes
Uma vez que seu vídeo de requalificação esteja completo, exporte-o facilmente no formato e resolução desejados. Compartilhe seus novos vídeos de requalificação envolventes com sua força de trabalho para apoiar seu sucesso profissional.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Conteúdo Inspirador para a Força de Trabalho

.

Crie vídeos atraentes e motivacionais para inspirar os funcionários durante transições de carreira, promovendo mudanças de mentalidade positivas para novas habilidades e funções.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos eficazes de programas de requalificação para o desenvolvimento da força de trabalho?

A HeyGen simplifica a criação de conteúdo envolvente de requalificação e qualificação usando avatares de IA e cenas personalizáveis. Isso permite que as empresas abordem rapidamente lacunas de habilidades e ofereçam oportunidades de aprendizado contínuo para seus funcionários.

O que torna a HeyGen uma ferramenta ideal para gerar vídeos de treinamento de alta qualidade de forma eficiente?

A HeyGen utiliza ferramentas impulsionadas por IA, incluindo texto para vídeo a partir de roteiro e geração de narração, para produzir rapidamente vídeos de treinamento profissionais. Isso reduz significativamente o tempo e os custos de produção, permitindo programas de treinamento interno e desenvolvimento de funcionários em escala.

Posso personalizar os vídeos do programa de requalificação criados com a HeyGen para alinhar com a marca da minha empresa?

Absolutamente. A HeyGen oferece amplos controles de branding, permitindo que você integre o logotipo, as cores e a estética geral da sua empresa nos vídeos de treinamento. Isso garante uma experiência de aprendizado consistente e profissional para sua força de trabalho.

Como a HeyGen garante vídeos de requalificação envolventes para diversos aprendizes e melhora o desenvolvimento de habilidades?

A HeyGen aumenta o engajamento por meio de avatares de IA realistas e legendas automáticas, tornando o conteúdo de desenvolvimento de habilidades acessível a um público mais amplo. Esses recursos garantem que sua força de trabalho receba mensagens claras e impactantes, promovendo o sucesso profissional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo