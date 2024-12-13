Crie Vídeos de Integração de Revendedores: Rápido & Profissional

Revolucione o treinamento de seus revendedores. Utilize avatares de AI para entregar vídeos de integração envolventes e consistentes, tornando informações complexas claras.

444/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo profissional de 45 segundos direcionado a potenciais revendedores, usando visuais limpos no estilo infográfico e uma voz confiante e informativa para delinear os principais benefícios e passos iniciais de nossa parceria. Empregue os avatares de AI da HeyGen para apresentar as informações claramente, garantindo uma entrega consistente e autoritária para nossos vídeos de treinamento.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo de 60 segundos voltado para revendedores existentes para uma atualização ou revisão de produto, adotando um estilo visual calmo e passo a passo com narração clara para detalhar novos recursos ou processos. Utilize o recurso de Legendas da HeyGen para aumentar a acessibilidade e compreensão, garantindo que todos os espectadores possam seguir o conteúdo personalizado dentro desses importantes vídeos de integração.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo moderno e eficiente de 30 segundos projetado para gerentes de programas de revendedores, demonstrando a facilidade de atualizar ou personalizar o conteúdo de revendedores, destacando visualmente uma abordagem orientada para soluções com uma voz amigável e empoderadora. Esta rápida atualização deve mostrar como os Modelos & cenas da HeyGen permitem ajustes rápidos para todas as suas necessidades de criação de vídeos de integração, mantendo a consistência da marca em todos os materiais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Integração de Revendedores

Produza de forma eficiente vídeos de integração envolventes e informativos para seus revendedores, garantindo que eles compreendam rapidamente informações essenciais com ferramentas profissionais impulsionadas por AI.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione de uma biblioteca de modelos profissionais para começar rapidamente a construir seu conteúdo de integração de revendedores.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Transforme seu roteiro em cenas de vídeo atraentes, personalizando cada detalhe com opções de personalização completa para refletir sua marca.
3
Step 3
Adicione Elementos de AI
Integre avatares de AI realistas e narrações de alta qualidade para entregar instruções claras e envolventes aos seus novos revendedores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Baixe seus vídeos de integração finalizados em várias proporções de aspecto, prontos para distribuição perfeita para sua rede de revendedores.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Motivar e Inspirar Revendedores

.

Crie vídeos impactantes e motivacionais que inspirem novos revendedores, fomentando entusiasmo e compromisso com sua marca e produtos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração impactantes?

A plataforma impulsionada por AI da HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos de integração profissionais usando texto-para-vídeo e modelos personalizáveis. Isso agiliza todo o processo, tornando eficiente a produção de conteúdo de alta qualidade para diversas necessidades.

A HeyGen pode personalizar totalmente o conteúdo para diversos cenários de integração de funcionários?

Sim, a HeyGen oferece opções de personalização completa para criar conteúdo personalizado adaptado para várias necessidades de integração de funcionários, clientes ou usuários. Você pode incorporar seus controles de marca para garantir consistência em todos os seus vídeos.

A HeyGen oferece narrações de AI para aprimorar vídeos de treinamento?

Absolutamente, a HeyGen se destaca em gerar narrações de AI de alta qualidade diretamente do seu roteiro, perfeitas para vídeos de treinamento envolventes e módulos de microaprendizagem. Isso elimina a necessidade de atores de voz profissionais e acelera a produção.

O que torna a HeyGen ideal para desenvolver vídeos envolventes para novos contratados?

A HeyGen utiliza avatares de AI realistas e recursos robustos de edição de vídeo para produzir vídeos de integração de funcionários atraentes para novos contratados. Nossa plataforma suporta várias proporções de aspecto e oferece integração com biblioteca de mídia, garantindo que seu conteúdo seja envolvente e versátil.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo