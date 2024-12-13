Crie Vídeos de Apresentação de Pesquisa com IA

Transforme sua pesquisa em vídeos envolventes e profissionais com ferramentas impulsionadas por IA e avatares de IA impressionantes.

433/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo abstrato profissional de 45 segundos para uma apresentação em conferência, direcionado a colegas acadêmicos e órgãos de financiamento. Seu vídeo deve apresentar um estilo visual orientado por dados, utilizando os templates e cenas do HeyGen para destacar as principais metodologias e resultados, com narração concisa derivada do seu texto para vídeo para máxima clareza. Isso garantirá vídeos de qualidade profissional para sua pesquisa.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um projeto de pesquisa inovador que precisa de um vídeo dinâmico de 30 segundos para atrair parceiros da indústria e potenciais colaboradores. Crie um estilo visual moderno e de alto impacto, aproveitando a biblioteca de mídia e suporte de estoque do HeyGen para visuais impressionantes, complementado por uma voz enérgica e legendas essenciais para transmitir a natureza inovadora do seu trabalho, fazendo pleno uso dos templates alimentados por IA.
Prompt de Exemplo 3
Crie um breve vídeo de 15 segundos para fazer um anúncio rápido sobre suas últimas descobertas de pesquisa, ideal para seguidores de redes sociais ou uma atualização interna da equipe. Foque em uma abordagem visual rápida com mensagens diretas e impactantes, utilizando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen para otimizar para várias plataformas, e integrando avatares de IA para entregar a mensagem de forma direta e envolvente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Apresentação de Pesquisa

Transforme pesquisas complexas em vídeos envolventes e de qualidade profissional sem esforço. Utilize ferramentas impulsionadas por IA para criar resumos de vídeo atraentes e apresentações em conferências.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Elabore sua narrativa de pesquisa ou resumo de vídeo. Aproveite a capacidade de Texto para Vídeo do HeyGen para transformar seu conteúdo escrito em uma história visual dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Personalize sua apresentação escolhendo entre uma variedade diversificada de Avatares de IA para representar você ou sua pesquisa. Isso adiciona um toque humano aos seus vídeos de qualidade profissional.
3
Step 3
Adicione Voz e Visuais Envolventes
Enriqueça sua mensagem com áudio profissional utilizando a geração de voz do HeyGen. Integre facilmente essa narração com visuais atraentes da nossa biblioteca de mídia ou de seus próprios uploads.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Profissional
Finalize seu vídeo de apresentação de pesquisa adicionando legendas para acessibilidade e maior alcance. Em seguida, exporte seu vídeo polido em vários formatos de proporção para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Disseminar Pesquisa nas Redes Sociais

.

Crie rapidamente clipes de vídeo envolventes e de qualidade profissional a partir de sua pesquisa para uma disseminação eficaz nas plataformas de redes sociais.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos envolventes para apresentações de pesquisa e resumos?

O HeyGen capacita você a criar vídeos para suas apresentações de pesquisa e resumos de vídeo sem esforço. Nossos templates impulsionados por IA e ferramentas dirigidas por IA garantem que você produza vídeos de qualidade profissional que são altamente envolventes.

O HeyGen inclui Avatares de IA e Atores de Voz de IA para criação de vídeos?

Sim, o HeyGen integra Avatares de IA avançados e um recurso de Ator de Voz de IA, permitindo que você dê vida ao seu conteúdo. Isso é perfeito para criar apresentações dinâmicas em conferências e conteúdo educacional com um toque profissional.

Posso gerar vídeos rapidamente a partir de scripts de texto usando o HeyGen?

Com certeza. O HeyGen oferece um Gerador de Texto para Vídeo Gratuito que transforma seus scripts escritos em vídeos envolventes de forma contínua. Isso simplifica o processo de criação de vídeos atraentes para qualquer plataforma, incluindo redes sociais.

Que tipos de vídeos de qualidade profissional posso criar com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode criar uma ampla gama de vídeos de qualidade profissional, desde vídeos detalhados de apresentação de pesquisa e resumos de vídeo concisos até conteúdo cativante para redes sociais. Nossas ferramentas impulsionadas por IA tornam simples a produção de conteúdo educacional impactante e muito mais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo