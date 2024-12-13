Crie Vídeos de Conformidade em Pesquisa com o Poder da IA
Aumente o engajamento dos funcionários e reduza os custos de treinamento aproveitando os avatares de IA da HeyGen para apresentações envolventes e realistas.


Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo de treinamento de conformidade de 60 segundos para pesquisadores experientes, demonstrando um cenário real de violação de dados e suas consequências. O estilo visual deve ser levemente dramático, mas cauteloso, com visuais realistas e efeitos sonoros impactantes, tudo criado de forma eficiente usando a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para uma narrativa dinâmica.
Crie um vídeo conciso de microaprendizagem de 30 segundos para toda a equipe de pesquisa, resumindo atualizações recentes de conformidade ou novas políticas. Este vídeo deve apresentar um estilo visual moderno em tópicos, com uma narração animada e informativa, facilitando a digestão de atualizações rápidas ao aproveitar os diversos modelos e cenas da HeyGen para um desenvolvimento rápido.
Desenvolva um vídeo envolvente de 50 segundos abordando equívocos comuns sobre conformidade em pesquisa em um formato de perguntas e respostas, adaptado para equipes de pesquisa que enfrentam dificuldades com regulamentos complexos. O estilo visual e de áudio deve ser interativo e acessível, com uma geração de voz clara garantindo que cada resposta seja compreendida, aumentando o engajamento dos funcionários por meio de uma demonstração clara de como criar vídeos de conformidade em pesquisa.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance e a Escala do Treinamento.
Crie e distribua de forma eficiente vídeos abrangentes de conformidade em pesquisa para um público mais amplo, garantindo que todos os aprendizes atendam aos padrões críticos.
Aumente o Engajamento e a Retenção de Conhecimento.
Aproveite apresentadores de IA e elementos interativos para tornar os vídeos de treinamento de conformidade mais cativantes, melhorando significativamente a compreensão e a memorização dos aprendizes.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de conformidade envolventes?
A HeyGen permite que você crie vídeos de conformidade em pesquisa de forma fácil usando apresentadores de IA e diversos modelos de vídeo. Essa abordagem aumenta o engajamento dos funcionários ao transformar regulamentos complexos em conteúdo dinâmico e fácil de entender.
Posso usar avatares de IA para vídeos de conformidade sensíveis?
Sim, a HeyGen permite que você utilize avatares de IA realistas para apresentar seus vídeos de conformidade, garantindo consistência e profissionalismo. Você pode até criar um avatar personalizado para representar sua marca, tornando o conteúdo mais próximo do seu público.
Quais recursos apoiam a produção eficiente de múltiplos vídeos de treinamento?
A HeyGen simplifica a criação de múltiplos vídeos de treinamento com modelos de vídeo prontos para uso e um fluxo de trabalho simples de texto-para-vídeo. Basta inserir seu roteiro de vídeo, e a HeyGen gera conteúdo profissional, reduzindo significativamente o tempo de produção.
Como a HeyGen facilita o treinamento de conformidade localizado?
A HeyGen permite que você produza vídeos localizados com vozes de IA em vários idiomas, garantindo que seu treinamento de conformidade alcance efetivamente um público global. Essa capacidade ajuda a manter uma mensagem consistente em diversas regiões.