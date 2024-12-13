Crie Vídeos de Conformidade em Pesquisa com o Poder da IA

Aumente o engajamento dos funcionários e reduza os custos de treinamento aproveitando os avatares de IA da HeyGen para apresentações envolventes e realistas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de treinamento de conformidade de 60 segundos para pesquisadores experientes, demonstrando um cenário real de violação de dados e suas consequências. O estilo visual deve ser levemente dramático, mas cauteloso, com visuais realistas e efeitos sonoros impactantes, tudo criado de forma eficiente usando a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para uma narrativa dinâmica.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo conciso de microaprendizagem de 30 segundos para toda a equipe de pesquisa, resumindo atualizações recentes de conformidade ou novas políticas. Este vídeo deve apresentar um estilo visual moderno em tópicos, com uma narração animada e informativa, facilitando a digestão de atualizações rápidas ao aproveitar os diversos modelos e cenas da HeyGen para um desenvolvimento rápido.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo envolvente de 50 segundos abordando equívocos comuns sobre conformidade em pesquisa em um formato de perguntas e respostas, adaptado para equipes de pesquisa que enfrentam dificuldades com regulamentos complexos. O estilo visual e de áudio deve ser interativo e acessível, com uma geração de voz clara garantindo que cada resposta seja compreendida, aumentando o engajamento dos funcionários por meio de uma demonstração clara de como criar vídeos de conformidade em pesquisa.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Conformidade em Pesquisa

Simplifique a produção de treinamentos eficazes de conformidade em pesquisa aproveitando apresentadores de IA, modelos personalizáveis e ferramentas de vídeo fáceis de usar.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Desenvolva seu conteúdo de conformidade e digite ou cole seu roteiro diretamente na HeyGen. Nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro gerará automaticamente um vídeo profissional, estabelecendo a base para um treinamento envolvente.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA e Cena
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para servir como seu apresentador na tela. Aumente o apelo visual e o contexto selecionando um modelo de vídeo adequado ou adicionando cenas personalizadas que se alinhem com seu tópico de conformidade em pesquisa.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Incorpore o logotipo da sua organização, cores da marca e mídia relevante usando os controles de Branding (logotipo, cores). Isso garante que seus vídeos de conformidade mantenham uma aparência consistente e profissional para um maior engajamento dos funcionários.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento Final
Uma vez que seu vídeo de conformidade em pesquisa esteja completo, revise todos os elementos para garantir precisão e clareza. Em seguida, exporte facilmente seu conteúdo de treinamento de alta qualidade em vários formatos, pronto para distribuição em suas plataformas de aprendizado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistifique Tópicos Complexos de Conformidade

Comunique claramente regulamentos e procedimentos complexos de conformidade em pesquisa, transformando informações complexas em vídeos educacionais fáceis de entender.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de conformidade envolventes?

A HeyGen permite que você crie vídeos de conformidade em pesquisa de forma fácil usando apresentadores de IA e diversos modelos de vídeo. Essa abordagem aumenta o engajamento dos funcionários ao transformar regulamentos complexos em conteúdo dinâmico e fácil de entender.

Posso usar avatares de IA para vídeos de conformidade sensíveis?

Sim, a HeyGen permite que você utilize avatares de IA realistas para apresentar seus vídeos de conformidade, garantindo consistência e profissionalismo. Você pode até criar um avatar personalizado para representar sua marca, tornando o conteúdo mais próximo do seu público.

Quais recursos apoiam a produção eficiente de múltiplos vídeos de treinamento?

A HeyGen simplifica a criação de múltiplos vídeos de treinamento com modelos de vídeo prontos para uso e um fluxo de trabalho simples de texto-para-vídeo. Basta inserir seu roteiro de vídeo, e a HeyGen gera conteúdo profissional, reduzindo significativamente o tempo de produção.

Como a HeyGen facilita o treinamento de conformidade localizado?

A HeyGen permite que você produza vídeos localizados com vozes de IA em vários idiomas, garantindo que seu treinamento de conformidade alcance efetivamente um público global. Essa capacidade ajuda a manter uma mensagem consistente em diversas regiões.

