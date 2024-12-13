Absolutamente. A plataforma da HeyGen permite que as equipes de sucesso do cliente criem rapidamente vídeos de playbook de renovação usando porta-vozes de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro. Isso agiliza significativamente a criação de conteúdo, permitindo um engajamento consistente com o cliente e um suporte robusto para sua estratégia de renovação.