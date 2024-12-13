Crie Vídeos de Playbook de Renovação com IA para Sucesso do Cliente

Capacite suas equipes de sucesso do cliente a melhorar a retenção de clientes e oportunidades de upselling usando avatares dinâmicos de IA.

481/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo animado de 60 segundos para Gerentes de Contas e Gerentes de Sucesso do Cliente, detalhando como realizar uma avaliação de risco de renovação e demonstrar valor aos clientes. O estilo visual deve ser orientado por dados e confiante, apresentando gráficos e tabelas dinâmicas da biblioteca de mídia/suporte de estoque, complementado por uma geração de voz persuasiva de IA para guiar a narrativa.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo envolvente de 30 segundos voltado para as equipes de Marketing e Experiência do Cliente, mostrando as melhores práticas para engajamento do cliente que levam a um feedback aprimorado e renovações bem-sucedidas. O estilo visual precisa ser amigável e energético, incorporando gráficos animados e cenas personalizáveis através dos Modelos & cenas da HeyGen, trazidos à vida por um avatar de IA.
Prompt de Exemplo 3
Elabore um vídeo persuasivo de 45 segundos direcionado a Representantes de Desenvolvimento de Vendas e Equipes de Sucesso do Cliente, destacando oportunidades chave de upselling dentro do processo de renovação. O estilo visual e de áudio deve ser acionável e direto, fornecendo chamadas para ação claras, com informações essenciais reforçadas por legendas geradas pela HeyGen e entregues por um avatar de IA.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Playbook de Renovação

Crie vídeos de playbook de renovação envolventes e impulsionados por IA para educar clientes, reforçar valor e fortalecer sua estratégia de retenção com facilidade e eficiência.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione Seu Avatar de IA
Comece escrevendo seu roteiro de playbook de renovação, focando nas principais propostas de valor e próximos passos para o sucesso do cliente. Em seguida, selecione entre uma variedade de avatares de IA para entregar sua mensagem, aproveitando o recurso avançado de avatar de IA da HeyGen para uma apresentação profissional.
2
Step 2
Personalize Suas Cenas e Branding
Escolha entre as cenas e modelos personalizáveis da HeyGen para apoiar visualmente sua mensagem. Aplique o logotipo, cores e fontes da sua marca para garantir consistência, reforçando sua estratégia de renovação e identidade do produto.
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas Envolventes
Enriqueça seu vídeo com narrações claras e de som natural geradas pelo recurso de narrações de IA da HeyGen, ou faça upload das suas próprias. Garanta acessibilidade e compreensão adicionando legendas automáticas para todos os públicos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe para Retenção de Clientes
Uma vez que seu vídeo de playbook de renovação esteja polido, exporte-o facilmente usando a capacidade de redimensionamento e exportação de proporção flexível da HeyGen. Distribua esses vídeos atraentes para engajar proativamente os clientes e apoiar seus esforços gerais de retenção de clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Escale Conteúdo Educacional para Clientes

.

Gere vídeos educacionais de alta qualidade e impulsionados por IA para comunicar benefícios de renovação e melhores práticas de forma eficiente aos clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossa estratégia de renovação com vídeos impulsionados por IA?

A HeyGen capacita as equipes de sucesso do cliente a criar vídeos de playbook de renovação de forma eficiente. Ao aproveitar avatares de IA e a tecnologia de texto-para-vídeo, você pode consistentemente entregar demonstrações de valor personalizadas para melhorar a retenção de clientes como parte de sua estratégia geral de renovação.

Quais recursos a HeyGen oferece para melhorar o engajamento do cliente em vídeos de playbook de renovação?

A HeyGen fornece cenas personalizáveis, narrações de IA e avatares de IA realistas para tornar seus vídeos de playbook de renovação altamente envolventes. Essas ferramentas ajudam a entregar uma demonstração clara de valor, promovendo um engajamento e retenção de clientes mais fortes.

A HeyGen pode ajudar as equipes de sucesso do cliente a escalar a produção de vídeos de playbook de renovação?

Absolutamente. A plataforma da HeyGen permite que as equipes de sucesso do cliente criem rapidamente vídeos de playbook de renovação usando porta-vozes de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro. Isso agiliza significativamente a criação de conteúdo, permitindo um engajamento consistente com o cliente e um suporte robusto para sua estratégia de renovação.

Como a HeyGen auxilia na avaliação proativa de risco de renovação e demonstração de valor?

A HeyGen permite que você gere vídeos direcionados por IA que destacam o uso do produto e histórias de sucesso, abordando diretamente fatores potenciais de avaliação de risco de renovação. Entregar uma demonstração de valor convincente através de avatares de IA profissionais ajuda a reforçar a satisfação do cliente e impulsionar a retenção.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo