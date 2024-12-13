Sim, a HeyGen aproveita avatares de IA e geração de narração para transformar suas diretrizes estáticas da empresa em materiais de treinamento em vídeo dinâmicos. Isso ajuda a educar novos funcionários de forma eficaz e garante que as mensagens-chave ressoem em toda a sua organização, aprimorando a compreensão geral das políticas.