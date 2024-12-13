Crie Vídeos de Políticas de Trabalho Remoto Sem Esforço

Crie rapidamente materiais de treinamento em vídeo profissionais para explicar políticas complexas da empresa usando o recurso de Texto para Vídeo da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo conciso de 45 segundos de comunicação corporativa abordando regras críticas de segurança de dados para todos os membros da equipe remota que trabalham de casa. Empregue um estilo visual limpo e profissional, com elementos infográficos e gráficos de movimento simples, acompanhados por uma narração direta e autoritária. Utilize legendas da HeyGen para garantir que todos os procedimentos de segurança vitais sejam claramente comunicados e acessíveis.
Prompt de Exemplo 2
Crie um segmento de materiais de treinamento em vídeo envolvente de 60 segundos para RH e novos contratados, explicando políticas complexas da empresa relacionadas ao trabalho híbrido. O vídeo deve ter um estilo visual dinâmico e moderno, misturando imagens de arquivo de ambientes de trabalho profissionais com sobreposições sutis de texto, tudo apoiado por uma narração animada e encorajadora. Aproveite os modelos e cenas da HeyGen para agilizar a criação deste recurso de aprendizado impactante.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo convincente de 30 segundos sobre políticas de local de trabalho, focando nas expectativas de comunicação eficaz para todos os membros da equipe em um ambiente remoto. A estética visual deve ser elegante e acelerada, usando transições rápidas e animações de texto na tela, acompanhadas por uma narração clara e confiante. Gere o conteúdo de forma eficiente usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen a partir do roteiro, garantindo uma mensagem consistente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Políticas de Trabalho Remoto

Simplifique o processo de explicar políticas complexas de trabalho remoto e diretrizes essenciais da empresa para novos e atuais funcionários com conteúdo de vídeo envolvente.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione entre uma variedade de "Modelos e cenas" profissionais para criar rapidamente vídeos envolventes que expliquem sua "política de trabalho remoto" de forma acessível.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro
Aproveite o recurso de "Texto para vídeo a partir do roteiro" inserindo suas "diretrizes da empresa" existentes, permitindo que a IA transforme o texto em conteúdo de vídeo dinâmico.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA
Aumente a clareza e o engajamento integrando "avatares de IA" realistas para apresentar aspectos-chave de sua "política de trabalho em casa", tornando informações complexas fáceis de digerir.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Utilize "Redimensionamento de proporção e exportações" para preparar seu vídeo final para várias plataformas, tornando suas políticas essenciais facilmente acessíveis para "novos funcionários".

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Rápida e Envolventemente Atualizações de Políticas

.

Produza rapidamente clipes de vídeo concisos e envolventes para atualizações de políticas ou explicações rápidas para manter sua equipe remota informada e alinhada.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de políticas de trabalho remoto de forma eficaz?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos envolventes sobre políticas de trabalho remoto, permitindo que você explique políticas complexas da empresa com clareza. Utilize avatares de IA e o recurso de texto para vídeo para produzir materiais de treinamento em vídeo de forma rápida e eficiente.

Quais são os benefícios de usar a HeyGen para integração remota e comunicação corporativa?

Usar a HeyGen para vídeos de integração remota garante uma comunicação corporativa consistente das diretrizes da empresa para novos funcionários, independentemente de sua localização. Você pode personalizar modelos de vídeo com sua marca e adicionar legendas para acessibilidade, aprimorando a experiência de integração remota.

Com que rapidez posso produzir vídeos atualizados de políticas de local de trabalho com a HeyGen?

A HeyGen permite que você faça vídeos de políticas de local de trabalho de forma rápida e fácil, mesmo para tópicos complexos como atualizações de políticas de trabalho híbrido. Basta inserir seu roteiro para gerar conteúdo de texto para vídeo, utilizando modelos pré-construídos e uma rica biblioteca de mídia para acelerar a produção.

A HeyGen pode transformar diretrizes da empresa em materiais de treinamento em vídeo envolventes?

Sim, a HeyGen aproveita avatares de IA e geração de narração para transformar suas diretrizes estáticas da empresa em materiais de treinamento em vídeo dinâmicos. Isso ajuda a educar novos funcionários de forma eficaz e garante que as mensagens-chave ressoem em toda a sua organização, aprimorando a compreensão geral das políticas.

