Crie Vídeos de Colaboração Remota Facilmente e Eficazmente

Produza vídeos envolventes e interativos para melhorar a comunicação e integração da equipe, impulsionados pelos avatares de IA do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de integração de 90 segundos para departamentos de RH internacionais, focando na integração de novos contratados em uma força de trabalho global remota. O estilo visual deve ser acolhedor e profissional, utilizando diversos Modelos e cenas para retratar várias interações de equipe, complementado pelo recurso de geração de Narração do HeyGen para narração multilíngue. O áudio deve ser amigável e claro, oferecendo orientações abrangentes para simplificar o processo de integração de novos funcionários em diferentes regiões, com Legendas automáticas geradas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 45 segundos para gerentes de projeto comunicarem efetivamente o progresso semanal aos stakeholders, enfatizando como o conteúdo de vídeo impulsionado por IA pode simplificar fluxos de trabalho. Visualmente, o vídeo deve ser dinâmico e visualmente envolvente, incorporando animações no estilo infográfico para ilustrar marcos do projeto, tudo construído rapidamente usando o suporte de biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen. O áudio deve ser uma narração animada e informativa, mantendo um ritmo rápido, mas compreensível, demonstrando como o Texto para Vídeo a partir de roteiro capacita a criação rápida de atualizações sem edição complexa.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo de 2 minutos voltado para usuários de um recurso de software complexo, projetado para suporte técnico e orientação detalhada. O estilo visual deve ser meticulosamente claro, combinando gravações de tela do software em ação com um avatar de IA destacando precisamente os principais elementos da interface, otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações. O áudio deve fornecer uma narração calma e paciente, passo a passo, garantindo que todos os usuários possam acompanhar com Legendas, tornando a funcionalidade complexa acessível e reduzindo consultas de suporte ao aproveitar ferramentas de colaboração de vídeo assíncrono para revisão interna.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Colaboração Remota

Simplifique a comunicação da equipe e crie vídeos de colaboração remota impactantes sem esforço com conteúdo impulsionado por IA, projetado para clareza e engajamento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Elabore sua mensagem ou use IA para gerar um roteiro. Utilize a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar sem esforço seu conteúdo escrito na base do seu vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de Avatares de IA do HeyGen para representar sua equipe ou mensagem, adicionando um toque humano aos seus vídeos de colaboração remota.
3
Step 3
Adicione Elementos de Branding
Incorpore o logotipo, cores e outros elementos visuais da sua marca usando os controles de branding do HeyGen para tornar seus vídeos envolventes consistentes e profissionais.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo, gere legendas automáticas para clareza e compartilhe facilmente seus vídeos de colaboração remota com sua equipe ou stakeholders.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive a Cultura e o Moral da Equipe Remota

Desenvolva mensagens de vídeo inspiradoras e personalizadas que promovam uma forte cultura de equipe e aumentem o moral entre colaboradores remotos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com Avatares de IA?

O HeyGen utiliza Avatares de IA avançados e seu Gerador de Texto para Vídeo Gratuito para transformar seus roteiros em conteúdo de vídeo profissional impulsionado por IA sem esforço. Isso permite a produção rápida de vídeos envolventes sem a edição tradicional complexa.

O HeyGen suporta conteúdo de vídeo multilíngue e recursos de acessibilidade?

Absolutamente, o HeyGen oferece robustas capacidades de narração multilíngue juntamente com um Gerador de Legendas de IA. Isso garante que seus vídeos sejam acessíveis a um público mais amplo, melhorando a comunicação da equipe e as comunicações internas em equipes globais diversas.

Qual infraestrutura técnica suporta a colaboração remota dentro do HeyGen?

O HeyGen opera como uma plataforma segura baseada em nuvem, projetada para colaboração remota perfeita, permitindo fluxos de trabalho eficientes em equipe e colaboração em tempo real. Essa infraestrutura simplifica fluxos de trabalho e gerenciamento de projetos para equipes distribuídas.

O HeyGen fornece ferramentas para consistência de marca e personalização de vídeo?

Sim, o HeyGen inclui controles abrangentes de branding para logotipos e cores, juntamente com uma extensa biblioteca de mídia e modelos prontos. Esses recursos capacitam os usuários a produzir conteúdo de vídeo profissional impulsionado por IA que mantém uma identidade de marca consistente.

