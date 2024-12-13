Crie Vídeos de Treinamento de Colaboração Remota Facilmente

Simplifique a integração de funcionários e melhore o compartilhamento de conhecimento com vídeos de treinamento envolventes, impulsionados pelos avatares de IA da HeyGen para conteúdo dinâmico.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 90 segundos para membros da equipe e gerentes existentes, apresentando cinco estratégias-chave para reuniões remotas eficazes e compartilhamento de conhecimento. Este vídeo dinâmico e envolvente deve utilizar elementos animados com uma voz autoritária, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para apresentar as dicas críticas de maneira acessível.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de instruções de 2 minutos direcionado a todos os funcionários, demonstrando o processo passo a passo de utilização de um novo recurso dentro da nossa principal plataforma de colaboração remota. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo, prático e instrutivo, acompanhado por uma voz calma e clara, garantindo acessibilidade e compreensão através das Legendas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 45 segundos para toda a força de trabalho remota, delineando as melhores práticas para comunicações internas assíncronas para otimizar a colaboração remota. Empregue um estilo visual moderno com gráficos nítidos e um tom animado, fazendo uso eficiente dos Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente este recurso de treinamento vital.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento de Colaboração Remota

Simplifique a experiência de aprendizado da sua equipe com vídeos de treinamento envolventes e precisos, projetados para colaboração remota. Capacite sua força de trabalho distribuída.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Esboce seus principais pontos de aprendizado e desenvolva um roteiro detalhado. A capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen ajuda a gerar seu conteúdo inicial de forma eficiente.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione entre uma variedade de modelos e cenas. Enriqueça seu conteúdo e apresente informações de forma dinâmica incorporando os avatares de IA da HeyGen para uma entrega envolvente.
3
Step 3
Adicione Áudio Envolvente
Gere narrações profissionais diretamente do seu roteiro usando o recurso de geração de narração da HeyGen. Isso garante áudio claro e consistente para todos os aprendizes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Aplique os logotipos e cores da sua marca usando os controles de branding da HeyGen para garantir uma identidade visual consistente. Em seguida, exporte seu vídeo finalizado para ampla distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive a Moral da Equipe Remota

Gere vídeos motivacionais envolventes para inspirar e unificar equipes remotas, promovendo um ambiente colaborativo mais forte.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de colaboração remota?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e texto-para-vídeo a partir de roteiro para criar vídeos de treinamento envolventes de forma eficiente. Isso simplifica o processo de explicar tópicos complexos e promover o compartilhamento de conhecimento em ambientes de colaboração remota.

Quais recursos de edição baseados em IA a HeyGen oferece para melhorar a comunicação em vídeo?

A HeyGen oferece recursos robustos de edição baseados em IA, como geração precisa de narração e legendas automáticas. Essas ferramentas permitem uma edição de vídeo sofisticada, garantindo comunicações internas claras e uma integração eficaz de funcionários.

A HeyGen pode produzir vários tipos de conteúdo além de vídeos de treinamento padrão?

Absolutamente, a HeyGen é altamente versátil, permitindo a criação não apenas de vídeos de treinamento, mas também de vídeos explicativos, vídeos de instruções e vídeos animados. Seus modelos abrangentes e biblioteca de mídia suportam diversas necessidades de conteúdo para uma comunicação em vídeo superior.

Como a HeyGen apoia a consistência da marca no conteúdo de vídeo para equipes remotas?

A HeyGen garante a consistência da marca através de controles de branding abrangentes, permitindo que você incorpore facilmente seu logotipo e cores específicas da marca. Este recurso é crucial para manter comunicações internas profissionais e iniciativas de colaboração remota coesas em todo o conteúdo de vídeo.

