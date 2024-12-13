Crie Vídeos de Prontidão para Lançamento Rápido com IA

Simplifique o planejamento de lançamentos com vídeos envolventes. Gere facilmente seu conteúdo usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos para líderes de vendas e gerentes de sucesso do cliente, focando nas principais atualizações na comunicação da estratégia de lançamento mais recente. Empregue um estilo visual dinâmico e moderno com um avatar de IA para apresentar as informações, garantindo que capture a atenção e destaque novos recursos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 30 segundos de briefing interno para todos os funcionários, especialmente equipes de RH, anunciando um marco bem-sucedido no planejamento de lançamento ágil. O tom deve ser animado e conciso, utilizando legendas do HeyGen para aumentar a acessibilidade e garantir que todos sejam informados rapidamente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo de 90 segundos para partes interessadas técnicas e equipes de produto, fornecendo uma visão geral abrangente dos componentes críticos no planejamento do lançamento de software mais recente. O estilo visual deve ser detalhado e ilustrativo, incorporando efetivamente visuais de apoio e B-roll da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Prontidão para Lançamento

Produza rapidamente vídeos profissionais de prontidão para lançamento com avatares de IA e ferramentas simplificadas, garantindo que sua equipe esteja informada e preparada para o lançamento.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA e Roteiro
Escolha um avatar de IA expressivo para ser seu apresentador. Insira seu roteiro de prontidão para lançamento, que seu avatar de IA escolhido entregará para criar um vídeo básico.
2
Step 2
Gere Narrações de IA
Enriqueça seu vídeo com áudio de som natural. Aproveite a geração de narrações do HeyGen para garantir uma entrega clara e envolvente de suas atualizações de lançamento.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Integre os elementos de marca da sua empresa, como logotipos e cores personalizadas, para garantir uma apresentação profissional e consistente ao longo do seu vídeo de prontidão para lançamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize sua produção escolhendo a proporção de aspecto ideal para suas plataformas-alvo. Exporte seu vídeo polido para comunicar efetivamente sua estratégia de lançamento e alinhar suas equipes.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Vídeos de Comunicação Envolventes Rapidamente

Produza rapidamente atualizações e anúncios de vídeo atraentes para todas as comunicações internas relacionadas ao lançamento.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de prontidão para lançamento de forma eficiente?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de prontidão para lançamento de forma rápida, transformando roteiros de texto em visuais atraentes. Nossos Avatares de IA e Atores de Voz de IA eliminam a necessidade de filmagens extensas, simplificando drasticamente seu processo de produção de conteúdo.

Qual é o papel do HeyGen na simplificação da comunicação da estratégia de lançamento?

O HeyGen é fundamental na simplificação da comunicação da estratégia de lançamento para gerentes de projeto, equipes de RH, líderes de vendas e gerentes de sucesso do cliente. Ao utilizar nossa plataforma, você pode gerar rapidamente vídeos abrangentes com legendas de IA e narrações multilíngues, garantindo que suas mensagens críticas sobre o planejamento de lançamento de software alcancem efetivamente um público global.

Posso personalizar meus vídeos de planejamento de lançamento com elementos de marca usando o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen permite que você personalize totalmente seus vídeos de planejamento de lançamento com seus controles de marca exclusivos, incluindo logotipos e cores. Você pode selecionar entre uma variedade de modelos e cenas, e integrar mídia de nossa biblioteca ou seus próprios ativos para manter a consistência da marca e criar vídeos verdadeiramente envolventes.

Quem pode se beneficiar do uso do HeyGen para conteúdo de planejamento de lançamento de software?

O HeyGen é ideal para qualquer pessoa envolvida no planejamento e comunicação de lançamentos de software, incluindo gerentes de produto, líderes de engenharia e equipes de marketing. Ele simplifica o processo de criação de vídeos de prontidão para lançamento, facilitando a comunicação de atualizações complexas e garantindo que todos estejam alinhados com a estratégia de lançamento.

