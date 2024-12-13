O HeyGen é ideal para qualquer pessoa envolvida no planejamento e comunicação de lançamentos de software, incluindo gerentes de produto, líderes de engenharia e equipes de marketing. Ele simplifica o processo de criação de vídeos de prontidão para lançamento, facilitando a comunicação de atualizações complexas e garantindo que todos estejam alinhados com a estratégia de lançamento.