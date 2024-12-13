O HeyGen capacita você a criar vídeos de roteiro de lançamento envolventes transformando seus roteiros de gerenciamento de projetos em conteúdo visual atraente com facilidade. Utilize a biblioteca de mídia para aprimoramentos visuais e aplique controles de marca para garantir que seu vídeo esteja alinhado com a identidade organizacional, comunicando claramente o valor do negócio.