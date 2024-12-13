Crie Vídeos de Instrução de Reembolso

Simplifique seu processo de reembolso e capacite os funcionários com guias claros e envolventes usando os poderosos avatares de IA do HeyGen.

423/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um guia abrangente de 60 segundos demonstrando como processar reembolsos de despesas de viagem para funcionários, direcionado a todos os membros da equipe. Utilize uma abordagem visual detalhada com texto na tela e uma voz calma e autoritária, aproveitando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen para garantir precisão e consistência. Com legendas automáticas, o vídeo deve guiar claramente os espectadores por cada etapa necessária.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo envolvente de 30 segundos oferecendo dicas rápidas para uma experiência de reembolso mais tranquila, voltado para funcionários existentes que buscam eficiência. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e animado, incorporando os diversos modelos e cenas de vídeo do HeyGen para destacar armadilhas comuns e as melhores práticas de 'como fazer' de forma eficaz. Utilize música de fundo cativante e narração clara para transmitir rapidamente os principais pontos.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de 50 segundos especificamente para líderes de equipe e funcionários, destacando a importância da documentação precisa ao criar vídeos de instrução de reembolso. Adote um estilo visual profissional, mas acessível, com gráficos nítidos e um tom de áudio tranquilizador, utilizando o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para visualização ideal em todas as plataformas. O vídeo deve enfatizar a conformidade e as melhores práticas para a submissão de recibos detalhados.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Instrução de Reembolso

Produza de forma eficiente vídeos instrucionais claros e envolventes para seu processo de reembolso usando as poderosas ferramentas de IA do HeyGen, garantindo consistência e clareza.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece do Zero
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais ou comece com uma tela em branco para criar rapidamente seus vídeos de instrução de reembolso.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro e Selecione um Avatar
Cole seu roteiro detalhado do processo de reembolso no HeyGen. Em seguida, escolha um avatar de IA envolvente para apresentar suas instruções com uma voz e expressões faciais naturais.
3
Step 3
Aplique Marca e Visuais
Melhore seus vídeos instrucionais usando controles de marca para incorporar o logotipo, cores e fontes da sua empresa, mantendo a consistência da marca em todos os materiais de treinamento.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Gere seu vídeo completo, incluindo automaticamente legendas para acessibilidade. Exporte seu vídeo de instrução de reembolso final em vários formatos prontos para distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Processos Complexos

.

Desmembre diretrizes de reembolso complexas em vídeos claros e fáceis de entender que aprimoram o aprendizado e a conformidade dos funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de instrução de reembolso?

O HeyGen permite que você crie vídeos de instrução de reembolso de forma eficiente usando avatares de IA e um processo simples de texto-para-vídeo. Isso simplifica significativamente a explicação de reembolsos complexos de funcionários e o processo geral de reembolso.

O HeyGen utiliza avatares de IA para criar vídeos instrucionais profissionais?

Sim, o HeyGen utiliza avatares de IA avançados para atuar como Porta-vozes de IA em seus vídeos instrucionais. Isso permite apresentações envolventes e profissionais sem a necessidade de filmagens tradicionais, aprimorando seus Vídeos de Treinamento de IA.

Quais recursos o HeyGen oferece para simplificar a produção de vídeos de treinamento?

As ferramentas de IA do HeyGen oferecem vários recursos para simplificar a produção, incluindo modelos de vídeo personalizáveis, legendas automáticas e diversas opções de narração. Essas capacidades ajudam os usuários a criar vídeos instrucionais de alta qualidade de forma rápida e fácil.

O HeyGen é adequado para criar vídeos de 'como fazer' para processos internos complexos?

Com certeza. O HeyGen é projetado para ajudá-lo a criar vídeos eficazes de 'como fazer' para qualquer processo interno complexo, incluindo como configurar novos sistemas ou como processar solicitações específicas. Você pode facilmente criar vídeos de instrução de reembolso e outros guias detalhados com o HeyGen.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo