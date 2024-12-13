Crie Vídeos de Conformidade Regulatória com Facilidade

Aproveite avatares de IA para criar vídeos de treinamento de conformidade envolventes que garantem precisão legal e economizam tempo e custos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo informativo de 60 segundos direcionado a funcionários existentes e chefes de departamento, explicando as atualizações recentes de conformidade regulatória relevantes para suas funções. Empregue um estilo visual moderno e autoritário com texto claro na tela e uma narração profissional, utilizando os diversos modelos e cenas do HeyGen para transmitir informações complexas de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional conciso de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e responsáveis por conformidade, ilustrando como eles podem criar vídeos de conformidade regulatória de forma fácil usando o HeyGen. Este vídeo deve apresentar um estilo visual dinâmico e rápido com música de fundo animada, destacando a eficiência de converter texto em vídeo a partir de um roteiro e aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para rápida integração de ativos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de lembrete de conformidade de 45 segundos para todos os funcionários, especialmente aqueles que lidam com dados sensíveis, enfatizando os protocolos de privacidade de dados. A apresentação visual deve ser limpa e direta, com gráficos fáceis de entender, complementada por um tom de lembrete suave na narração. Crucialmente, assegure que todos os pontos-chave sejam reforçados com legendas/captions abrangentes do HeyGen para maximizar a acessibilidade e retenção.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Conformidade Regulatória

Simplifique a criação de treinamentos de conformidade legalmente precisos e envolventes com ferramentas de vídeo baseadas em IA. Transmita informações cruciais de forma eficaz e eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo de Conformidade
Comece redigindo um roteiro preciso e legalmente correto para seu treinamento de conformidade. Aproveite o recurso de texto para vídeo do HeyGen para transformar seu conteúdo escrito em vídeo de forma eficiente.
2
Step 2
Escolha Seu Porta-voz de IA
Selecione um avatar de IA que represente profissionalmente sua organização. Personalize sua aparência e escolha uma voz adequada para transmitir sua mensagem de conformidade de forma clara.
3
Step 3
Adicione Elementos Visuais e de Marca
Enriqueça seu vídeo incorporando visuais relevantes e aplicando os controles de marca específicos da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para uma apresentação consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte para Distribuição
Realize uma revisão final para garantir a precisão e, em seguida, exporte seu vídeo concluído usando as opções de redimensionamento de proporção e exportação do HeyGen, pronto para integração no seu sistema de gestão de aprendizagem (LMS).

Casos de Uso

Aumente o Engajamento no Treinamento de Conformidade

Melhore a participação dos alunos e a retenção de conhecimento em treinamentos de conformidade críticos com vídeos interativos e dinâmicos baseados em IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de conformidade envolventes?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de conformidade regulatória facilmente usando ferramentas de criação de vídeo baseadas em IA. Basta transformar seu roteiro de vídeo em uma apresentação dinâmica com modelos de vídeo personalizáveis, avatares de IA realistas e narração natural de IA, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção.

Posso personalizar os elementos visuais e a marca dos meus vídeos de conformidade regulatória com o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles extensivos de marca, permitindo que você incorpore o logotipo da sua empresa, cores e elementos visuais específicos. Você pode selecionar entre uma variedade de modelos de vídeo e personalizar avatares de IA ou um porta-voz de IA para garantir que seus vídeos de conformidade estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

Quais recursos o HeyGen oferece para garantir que meus vídeos de conformidade sejam acessíveis e facilmente compreendidos?

O HeyGen melhora a acessibilidade dos seus vídeos de conformidade oferecendo narração precisa de IA e legendas/captions automáticas. Esses recursos garantem que sua mensagem seja claramente comunicada e facilmente compreendida por todos os espectadores, reforçando a precisão legal e a compreensão em todo o seu público.

Por onde começo ao criar um novo projeto de vídeo de conformidade usando o HeyGen?

Comece seu projeto de vídeo de conformidade no HeyGen utilizando a interface intuitiva para carregar seu roteiro de vídeo existente ou aproveitar as ferramentas de escrita de roteiro do HeyGen. Você pode então selecionar entre uma gama de modelos de vídeo profissionais para iniciar o processo criativo dos seus vídeos de conformidade regulatória de forma eficiente.

