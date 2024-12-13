Crie Vídeos de Programas de Indicação com HeyGen AI

Aumente o Engajamento de Indicações com vídeos envolventes apresentando Avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional dinâmico de 60 segundos direcionado a gerentes de marketing ocupados, destacando como o "marketing de indicação" eficaz pode impulsionar um "crescimento significativo dos negócios" com esforço mínimo. Empregue um estilo visual rápido e envolvente com transições modernas e uma trilha sonora animada, utilizando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para produzir rapidamente conteúdo atraente com legendas integradas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos voltado para equipes de marketing que buscam aumentar o engajamento em programas de indicação existentes, mostrando maneiras criativas de oferecer "descontos de fidelidade". O estilo visual e de áudio deve ser elegante e inspirador, demonstrando como personalizar modelos e cenas com mídia diversa da biblioteca de mídia/suporte de estoque para criar "vídeos envolventes" que ressoem.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo estratégico de 50 segundos para diretores de marketing e estrategistas, ilustrando como "ferramentas alimentadas por IA" podem prever com precisão a "receita futura" gerada por meio de iniciativas robustas de indicação. Este vídeo deve adotar uma estética polida e orientada por dados com uma narração sofisticada, mostrando a versatilidade do redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para distribuição em múltiplas plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Programas de Indicação

Aproveite as ferramentas alimentadas por IA da HeyGen para produzir rapidamente vídeos envolventes e de alta qualidade que explicam seu programa de indicação e aumentam o engajamento do cliente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Escolha um Avatar de IA
Desenvolva um roteiro claro e conciso para a mensagem do seu programa de indicação. Em seguida, selecione entre a diversa gama de avatares de IA profissionais da HeyGen para ser o apresentador do seu vídeo.
2
Step 2
Adicione Visuais e Gere Narração
Enriqueça seu vídeo com visuais de fundo relevantes ou mídia de estoque. A plataforma da HeyGen gerará automaticamente uma narração de alta qualidade diretamente do seu roteiro.
3
Step 3
Aplique Marca e Legendas
Integre facilmente o logotipo e as cores exclusivas da sua marca no vídeo para uma mensagem consistente. Utilize o recurso da HeyGen para adicionar automaticamente legendas precisas, garantindo ampla acessibilidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Selecione a proporção de aspecto ideal para sua plataforma de destino. Em seguida, exporte seu vídeo polido de programa de indicação em alta definição, pronto para aumentar o engajamento em seu site ou redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Lance Anúncios de Programas de Indicação de Alto Desempenho

Desenhe anúncios de vídeo poderosos e impulsionados por IA para atrair novos indicados e aumentar o alcance e a eficácia do seu programa de indicação.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar os profissionais de marketing a criar vídeos envolventes de programas de indicação?

A HeyGen utiliza ferramentas alimentadas por IA para simplificar a criação de vídeos de marketing de indicação atraentes, ajudando os profissionais de marketing a aumentar o engajamento de indicações. Nossa plataforma permite que você gere vídeos de alta qualidade rapidamente, transformando o alcance do seu programa de indicação.

Quais ferramentas alimentadas por IA a HeyGen oferece para a criação de vídeos de indicação?

A HeyGen fornece Avatares de IA avançados e um gerador de texto para vídeo robusto para otimizar seus esforços de marketing de indicação. Você pode facilmente criar vídeos profissionais com narrações de alta qualidade diretamente do seu roteiro.

Os vídeos da HeyGen ajudarão a aumentar o engajamento de indicações e o crescimento dos negócios?

Com certeza. Ao utilizar os vídeos envolventes da HeyGen, as empresas podem comunicar efetivamente os detalhes de seus programas de indicação, levando a um aumento na participação e crescimento significativo dos negócios. Nossas ferramentas são projetadas para tornar seu marketing de indicação altamente impactante.

É fácil criar vídeos de programas de indicação com a HeyGen?

Sim, a HeyGen é projetada para ser fácil de usar, oferecendo até mesmo um Gerador de Texto para Vídeo Gratuito para começar. Com modelos intuitivos e controles de marca, qualquer pessoa pode produzir conteúdo profissional de marketing de indicação rapidamente.

