Crie Vídeos de Gerenciamento de Registros Facilmente e Eficazmente

Simplifique o treinamento e garanta a conformidade no gerenciamento de registros eletrônicos com avatares de IA envolventes.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos enfatizando a importância crítica da preservação e retenção de registros, direcionado para oficiais de conformidade e gerentes de dados. Este vídeo requer um estilo visual autoritário e elegante, incorporando elementos infográficos para destacar riscos de segurança e soluções, acompanhado por uma voz clara e confiante. Utilize o recurso de legendas/captions do HeyGen para melhorar a acessibilidade e retenção de informações para todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial envolvente de 30 segundos sobre as melhores práticas para imagem digital, especificamente direcionado a arquivistas e equipe de suporte de TI envolvidos na conversão de registros físicos. O estilo visual e de áudio do vídeo deve ser dinâmico e animado, mostrando o processo de transformação de forma eficiente. Empregue os diversos templates e cenas do HeyGen para montar rapidamente um tutorial de gerenciamento de registros visualmente atraente e informativo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo acessível de 50 segundos delineando diretrizes essenciais de registros públicos e materiais de treinamento para funcionários do governo e pessoal do setor público. O estilo visual deve ser amigável e oficial, usando cores vivas e texto claro, com uma voz articulada e acessível. Integre os avatares de IA do HeyGen para apresentar as informações, adicionando um toque personalizado e envolvente ao treinamento.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Criação de Vídeos de Gerenciamento de Registros

Transforme eficientemente políticas complexas de gerenciamento de registros em tutoriais de vídeo envolventes, tornando o aprendizado acessível e impactante para seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Escolha um Avatar
Elabore um roteiro claro e conciso para seus tutoriais de gerenciamento de registros. Em seguida, dê vida ao seu texto selecionando um avatar de IA profissional da ampla gama do HeyGen para apresentar seu conteúdo.
2
Step 2
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça sua mensagem incorporando imagens relevantes, mídia de estoque ou exemplos de imagem digital. Personalize o vídeo com o logotipo e as cores da sua organização usando os controles de branding do HeyGen para uma aparência profissional e consistente.
3
Step 3
Aplique Narração e Legendas
Gere áudio com som natural para seu conteúdo de registros eletrônicos usando o recurso de geração de narração do HeyGen. Melhore ainda mais a compreensão e acessibilidade adicionando legendas ou captions precisas ao seu vídeo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento Finalizado
Revise seu vídeo concluído para garantir que atenda aos seus padrões. Finalmente, prepare seus vídeos para o YouTube ou outros conteúdos digitais para distribuição usando as opções de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen para se ajustar perfeitamente a várias plataformas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos Complexos de Registros

Use vídeo de IA para simplificar tópicos complexos de gerenciamento de registros, tornando procedimentos complexos de imagem digital e manuseio de e-mails fáceis de entender.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos de gerenciamento de registros?

O HeyGen permite que você crie vídeos de gerenciamento de registros de forma fácil, transformando seus roteiros em conteúdo envolvente com avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo. Isso simplifica a produção de diretrizes e materiais de treinamento vitais para o gerenciamento de registros eletrônicos.

Quais recursos o HeyGen oferece para produzir tutoriais profissionais de gerenciamento de registros para o YouTube?

Para tutoriais profissionais de gerenciamento de registros, o HeyGen oferece avatares de IA e geração de narração realista para explicar tópicos complexos como registros eletrônicos ou imagem digital. Você pode facilmente adicionar legendas e exportar em vários formatos de proporção, perfeito para vídeos no YouTube.

O HeyGen pode ajudar agências estaduais a manter a consistência da marca em seu conteúdo de preservação e retenção de registros?

Com certeza. Os robustos controles de branding do HeyGen permitem que agências estaduais incorporem logotipos e esquemas de cores específicos em seus vídeos de preservação e retenção de registros. Isso garante que todas as diretrizes e materiais de treinamento mantenham uma identidade de marca profissional e consistente.

Como o HeyGen apoia a criação de vídeos para a implementação de um programa de imagem?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos para a implementação de um programa de imagem convertendo seu texto em vídeo dinâmico. Sua extensa biblioteca de mídia oferece ativos de estoque relevantes para explicar visualmente conceitos de imagem digital e tutoriais de políticas de imagem de forma eficaz.

