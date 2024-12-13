Crie Anúncios de Vídeo Imobiliário que Impulsionam Vendas

Atraia mais compradores e impulsione seu marketing com anúncios de vídeo imobiliário profissionais, facilmente criados usando nossos modelos e cenas versáteis.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de perfil de agente de 30 segundos, projetado para atrair clientes e construir confiança com aqueles que procuram profissionais dedicados no setor imobiliário. Adote um estilo visual caloroso e convidativo com um tom amigável e conversacional, apresentando um avatar de IA envolvente para introduzir o agente e sua expertise.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de listagem luxuoso de 60 segundos que destaque a qualidade HD impressionante de uma propriedade exclusiva, direcionado a compradores exigentes interessados em imóveis de alto padrão. Adote um estilo visual cinematográfico com música instrumental elegante, garantindo que legendas precisas sejam incluídas para enfatizar comodidades únicas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de depoimento impactante de 20 segundos para plataformas de mídia social, apresentando clientes satisfeitos elogiando sua experiência imobiliária, voltado para potenciais vendedores e compradores avaliando a credibilidade do agente. Utilize um estilo visual autêntico e envolvente com áudio natural, e aproveite o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para compartilhamento ideal em várias plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Anúncios de Vídeo Imobiliário

Crie anúncios de vídeo imobiliário atraentes em minutos, projetados para atrair compradores e elevar suas listas de propriedades com conteúdo de qualidade profissional.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo imobiliário dentro da plataforma HeyGen ou comece com uma tela em branco para criar rapidamente anúncios de vídeo imobiliário.
2
Step 2
Carregue Seu Material
Carregue facilmente fotos e clipes de vídeo de suas listas de propriedades usando a biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen, ou utilize o conteúdo de estoque embutido para enriquecer seu anúncio.
3
Step 3
Personalize Seu Anúncio
Personalize tudo, desde seu roteiro com o recurso de Texto para vídeo do HeyGen até branding, logotipos, música e cores, garantindo que seu anúncio reflita sua marca única.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Baixe e compartilhe seus anúncios de vídeo imobiliário de qualidade HD impressionante, otimizados para plataformas de mídia social como Instagram, TikTok, Facebook e YouTube, usando o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen.

Casos de Uso

Exiba Depoimentos e Perfis de Agentes

Crie vídeos de depoimento profissionais e perfis de agentes com IA para construir confiança e destacar experiências de clientes bem-sucedidas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de anúncios de vídeo imobiliário profissionais?

HeyGen é um criador de vídeos imobiliários com tecnologia de IA que ajuda você a criar anúncios de vídeo imobiliário de forma eficiente. Com modelos de vídeo imobiliário prontos para uso e capacidades de texto para vídeo, você pode rapidamente produzir vídeos de qualidade profissional, incluindo listas de propriedades e tours virtuais, muitas vezes em menos de 10 minutos.

Posso personalizar meu conteúdo de vídeo imobiliário para várias plataformas de mídia social usando o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece amplos recursos de edição para personalizar tudo, desde branding e logotipos até música, texto e narrações. Você pode exportar seus vídeos imobiliários em orientações quadradas, verticais ou horizontais, garantindo que seu conteúdo de alta qualidade seja otimizado para plataformas de mídia social como Instagram, TikTok, Facebook e YouTube.

Que tipos de vídeos imobiliários podem ser produzidos com as ferramentas criativas do HeyGen?

HeyGen capacita agentes imobiliários a produzir uma gama diversificada de conteúdos de alta qualidade, incluindo vídeos de listagem cativantes, tours imersivos de propriedades, vídeos de perfil de agente envolventes e vídeos de depoimento impactantes. As ferramentas criativas da plataforma ajudam você a atrair clientes com qualidade HD impressionante e conceitos de vídeo imobiliário envolventes.

Como o HeyGen garante que meus vídeos de marketing imobiliário sejam envolventes e profissionais?

HeyGen garante que seus vídeos de marketing imobiliário sejam profissionais e envolventes através de capacidades avançadas de IA, incluindo avatares de IA realistas e geração robusta de narrações. Além disso, você pode adicionar legendas e utilizar uma biblioteca de conteúdo de estoque, junto com controles completos de branding, para produzir conteúdo de alta qualidade que efetivamente impulsiona seus esforços de marketing.

