Absolutamente, o HeyGen permite ampla personalização para seus vídeos de tendências de mercado e todos os outros vídeos de marketing imobiliário. Você pode aplicar seus próprios controles de marca, incluindo logotipos e cores da marca, garantindo que todo o seu conteúdo de vídeo, desde vídeos de listagem até resumos de atualização de mercado, reflita a identidade única da sua agência. Isso torna a criação de conteúdo de vídeo com marca simples e eficaz para agentes imobiliários.