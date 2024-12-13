A HeyGen apoia a conformidade regulatória ao permitir a criação de vídeos de treinamento de segurança claros e consistentes com recursos como branding personalizável e legendas precisas. Embora não seja uma ferramenta de conformidade em si, suas robustas capacidades de geração de vídeo facilitam a produção de conteúdo adequado para integração em LMS e padrões regulatórios.