Absolutamente, o HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus 'vídeos de treinamento de pátio ferroviário'. Você pode criar 'cenas personalizadas' que se alinham com a identidade da sua empresa e utilizar 'narrações multilíngues' para garantir que sua mensagem seja claramente entendida por uma força de trabalho diversificada, aumentando a acessibilidade.