Crie Vídeos de Atualização Trimestral com Facilidade e Impacto

Produza rapidamente vídeos profissionais de atualização de produto usando os Modelos personalizáveis e cenas do HeyGen para destacar suas métricas-chave.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um Vídeo de Resultados Trimestrais informativo de 60 segundos usando um Modelo de Vídeo de Resultados Trimestrais do HeyGen para comunicações internas em toda a empresa, focando em métricas-chave. O vídeo deve adotar um estilo visual envolvente, baseado em infográficos, com uma geração de Narração clara e autoritária para explicar o desempenho.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo atraente de 30 segundos, projetado para potenciais clientes, destacando um novo recurso ou iniciativa com um estilo visual moderno e vibrante e um tom amigável e conciso. Utilize o suporte de biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen para aprimorar os visuais e garantir acessibilidade com Legendas automáticas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo inspirador de atualização de 45 segundos para comunicações internas, especificamente direcionado a membros da equipe e líderes de departamento, celebrando conquistas recentes e delineando planos futuros. Este vídeo deve apresentar um estilo visual colaborativo e positivo com uma trilha sonora motivacional, utilizando o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações do HeyGen para se adequar a várias plataformas e, opcionalmente, empregando avatares de IA para representar diversos membros da equipe.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Atualização Trimestral

Produza facilmente vídeos profissionais de atualização trimestral com conteúdo dinâmico, branding e compartilhamento fácil para manter sua equipe informada e engajada.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais projetados para simplificar a criação de seus vídeos de atualização trimestral. Nossa extensa biblioteca de Modelos e cenas oferece um início rápido para qualquer relatório.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Incorpore métricas e insights-chave usando a Webcam e o gravador de tela para capturar gráficos dinâmicos ou apresentações diretamente. Você também pode colar seu roteiro para que avatares de IA narrem.
3
Step 3
Aplique Seu Branding
Garanta a consistência da marca usando os controles de Branding (logotipo, cores, fontes) para personalizar seu vídeo. Isso ajuda a manter uma aparência profissional em todas as comunicações internas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus vídeos de atualização de produto usando o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para se adequar a várias plataformas. Compartilhe facilmente online com colegas ou stakeholders para máximo alcance e impacto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Conquistas e Sucessos Trimestrais

Destaque métricas-chave e resultados bem-sucedidos em seus relatórios trimestrais apresentando histórias de sucesso de clientes em formato de vídeo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de atualização trimestral atraentes para o meu negócio?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de atualização trimestral de forma fácil usando modelos de vídeo profissionais e avatares de IA. Você pode rapidamente transformar métricas e dados-chave em histórias visuais envolventes, perfeitas para comunicações internas ou compartilhamento com stakeholders.

Posso personalizar a aparência dos meus vídeos de atualização no HeyGen para corresponder à minha marca?

Com certeza! O editor intuitivo de arrastar e soltar do HeyGen permite que você ajuste totalmente cores, fontes e integre o logotipo da sua marca. Isso garante que cada vídeo que você publica, incluindo vídeos de atualização de produto, esteja perfeitamente alinhado com a identidade visual da sua empresa.

Qual é a maneira mais fácil de publicar vídeos explicativos profissionais com o HeyGen?

Publicar vídeos explicativos profissionais com o HeyGen é simples. Nosso editor de arrastar e soltar, fácil de usar, simplifica o processo de criação, permitindo que você gere conteúdo polido pronto para compartilhar online com apenas alguns cliques.

O HeyGen suporta a incorporação de gravações de tela para demonstrações de produtos ou atualizações de software?

Sim, o HeyGen suporta a integração de gravações de tela e filmagens de webcam, tornando-o ideal para criar vídeos dinâmicos de atualização de produto e tutoriais de software. Você pode facilmente combinar esses elementos com conteúdo gerado por IA para produzir clipes de vídeo compartilháveis.

