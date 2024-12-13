A HeyGen simplifica o desenvolvimento de "educação de segurança" para "profissionais de marketing" e "treinadores" oferecendo uma plataforma intuitiva para criar "conteúdo impulsionado por AI" de alta qualidade sem a necessidade de habilidades extensas de edição de vídeo. A combinação de "Avatares AI" e "geração de voz" garante que os "vídeos de segurança" sejam profissionais, envolventes e facilmente compreendidos pelo público-alvo.