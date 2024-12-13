Crie Vídeos de Fluxo de Trabalho de Compras com IA

Construa treinamentos envolventes para sua equipe de compras: gere rapidamente vídeos de fluxo de trabalho usando avatares de IA.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 45 segundos para funcionários existentes, destacando atualizações recentes nos processos internos de pedidos dentro do fluxo de trabalho de compras. O estilo visual deve ser envolvente e conciso, usando modelos e cenas da HeyGen para destacar as principais mudanças, acompanhado de legendas claras e fáceis de ler que reforcem informações críticas para rápida compreensão. Este vídeo tem como objetivo aumentar a eficiência operacional, garantindo que todos os membros da equipe estejam atualizados sobre os novos procedimentos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de visão geral de 90 segundos para gerentes de departamento e líderes de equipe, mostrando como eles podem criar vídeos de fluxo de trabalho de compras com facilidade usando modelos de vídeo com tecnologia de IA. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e dinâmico, demonstrando a simplicidade de converter um roteiro em um vídeo polido através do recurso de texto para vídeo da HeyGen, talvez incluindo uma música breve e inspiradora. Isso visa capacitar os líderes a disseminar rapidamente atualizações e treinamentos cruciais de procedimentos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um guia técnico de 2 minutos para criadores de conteúdo internos sobre como aproveitar o Gerador de Texto para Vídeo Gratuito da HeyGen para personalizar cenários específicos dentro do processo de compras. O vídeo deve ter um estilo visual instrucional, talvez simulando uma demonstração de gravação de tela, complementado por um avatar de IA envolvente para guiar o espectador, garantindo clareza e atenção. O objetivo é ilustrar como utilizar efetivamente a biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para aprimorar explicações de cenários complexos de compras.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Fluxo de Trabalho de Compras

Desenvolva facilmente vídeos claros e envolventes de fluxo de trabalho de compras com a plataforma de IA da HeyGen para otimizar seu processo de compras e melhorar a compreensão da equipe.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione entre a ampla gama de modelos de vídeo com tecnologia de IA da HeyGen ou comece com um roteiro para seu fluxo de trabalho de compras. Nossos Modelos e cenas oferecem um início rápido para estruturar seu conteúdo de forma eficiente.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo e Avatar de IA
Preencha o modelo escolhido com detalhes específicos relevantes para seu fluxo de trabalho de compras. Aumente o engajamento incorporando um avatar de IA para atuar como seu Porta-voz de IA, personalizando cenas e visuais.
3
Step 3
Aplique Narrações e Legendas
Dê vida ao seu roteiro com geração de Narração profissional, escolhendo entre uma variedade de vozes com som natural. Você também pode garantir clareza e acessibilidade adicionando legendas geradas automaticamente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Guia
Uma vez que seu vídeo de fluxo de trabalho de compras esteja completo, use o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para baixá-lo no formato desejado e compartilhá-lo facilmente em toda a sua organização, garantindo comunicação clara dos seus vídeos de fluxo de trabalho de compras.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Processos de Compras Complexos

.

Transforme procedimentos de compras intrincados em explicações em vídeo facilmente digeríveis e envolventes usando IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de fluxo de trabalho de compras?

A HeyGen utiliza modelos de vídeo com tecnologia de IA e avatares de IA realistas para agilizar a produção de vídeos de fluxo de trabalho de compras. Os usuários podem rapidamente gerar conteúdo envolvente com narrações automatizadas e legendas geradas por IA para explicar processos de compras complexos de forma eficiente.

Que tipo de modelos de vídeo com tecnologia de IA a HeyGen oferece para Vídeos de Treinamento com IA?

A HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo com tecnologia de IA e cenas personalizáveis, perfeitamente adequados para Vídeos de Treinamento com IA. Esses modelos permitem fácil personalização, possibilitando adaptar o conteúdo para diversos processos de pedidos e necessidades específicas de treinamento.

Os avatares de IA da HeyGen podem fornecer explicações detalhadas sobre o processo de compras?

Absolutamente, os avatares de IA da HeyGen atuam como porta-vozes de IA convincentes, capazes de fornecer explicações claras e detalhadas de qualquer processo de compras. Com a funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro, você garante precisão e consistência em seus materiais de treinamento.

Como a HeyGen garante acessibilidade para vídeos de fluxo de trabalho de compras?

A HeyGen melhora a acessibilidade para todos os vídeos de fluxo de trabalho de compras através de legendas automáticas geradas por IA e o recurso de Tradução de Vídeo. Isso garante que seu conteúdo de treinamento seja compreensível para um público diversificado, melhorando a compreensão de processos críticos de pedidos.

