Crie Vídeos de Diretrizes de Compras Instantaneamente
Produza facilmente vídeos de conformidade de compras que reduzem custos e aumentam a eficácia do treinamento com geração poderosa de narração.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Direcionado a todos os funcionários envolvidos em compras, crie um vídeo envolvente de 60 segundos que enfatize visualmente as principais regras de conformidade de compras e limites de gastos usando cenas personalizáveis e um tom amigável gerado a partir de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos 'como fazer' projetado para chefes de departamento e gerentes de orçamento, apresentando uma dica prática para alcançar economia de custos por meio de compras inteligentes, com um avatar de IA profissional e visuais dinâmicos provenientes da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen, acompanhado por música animada.
Crie um vídeo abrangente de treinamento corporativo de 90 segundos voltado para funcionários globais, fornecendo uma visão geral das diretrizes de compras cruciais com um estilo visual calmo e informativo, aprimorado por legendas claras para apoiar a acessibilidade multilíngue e garantir compreensão universal.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Diretrizes de Compras Abrangentes.
Produza de forma eficiente diretrizes de compras detalhadas e vídeos instrutivos para educar os funcionários sobre políticas de compras e conformidade.
Aprimore o Treinamento de Funcionários sobre Regras de Gastos.
Aumente o engajamento e a retenção para o treinamento de gastos dos funcionários e conformidade de compras com conteúdo de vídeo dinâmico gerado por IA.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de diretrizes de compras?
A HeyGen utiliza modelos de vídeo impulsionados por IA e cenas personalizáveis para simplificar a produção de vídeos envolventes de diretrizes de compras. Incorpore facilmente avatares de IA e narrações de IA para comunicar claramente suas regras de compras e garantir a conformidade de compras em toda a sua organização.
Quais recursos a HeyGen oferece para personalizar nossos vídeos de treinamento corporativo sobre compras?
A HeyGen oferece controles extensivos de branding, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca em cenas de marca. Você também pode aproveitar uma biblioteca de mídia diversificada e avatares de IA para criar vídeos de treinamento corporativo atraentes que explicam efetivamente seu processo de compras e limites de gastos.
A HeyGen pode ajudar a melhorar o treinamento de gastos dos funcionários e a conformidade geral de compras?
Absolutamente. A HeyGen permite que você crie vídeos instrutivos de como fazer para o treinamento de gastos dos funcionários, garantindo comunicação clara das políticas de compras. Com suporte multilíngue e narrações de IA, sua equipe pode facilmente entender as regras de compras, levando a uma melhor conformidade de compras e possíveis economias de custos.
Como a HeyGen torna eficiente a criação e distribuição de novos conteúdos de conformidade de compras?
As capacidades de texto-para-vídeo da HeyGen, combinadas com modelos de vídeo impulsionados por IA, permitem a geração rápida de conteúdo para conformidade de compras. Atualize ou crie facilmente novos vídeos cobrindo regras de compras e políticas de compra guiada, depois exporte-os em vários formatos de proporção para ampla distribuição.