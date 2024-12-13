Crie Vídeos de Diretrizes de Compras Instantaneamente

Produza facilmente vídeos de conformidade de compras que reduzem custos e aumentam a eficácia do treinamento com geração poderosa de narração.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Direcionado a todos os funcionários envolvidos em compras, crie um vídeo envolvente de 60 segundos que enfatize visualmente as principais regras de conformidade de compras e limites de gastos usando cenas personalizáveis e um tom amigável gerado a partir de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos 'como fazer' projetado para chefes de departamento e gerentes de orçamento, apresentando uma dica prática para alcançar economia de custos por meio de compras inteligentes, com um avatar de IA profissional e visuais dinâmicos provenientes da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen, acompanhado por música animada.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo abrangente de treinamento corporativo de 90 segundos voltado para funcionários globais, fornecendo uma visão geral das diretrizes de compras cruciais com um estilo visual calmo e informativo, aprimorado por legendas claras para apoiar a acessibilidade multilíngue e garantir compreensão universal.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Diretrizes de Compras

Desenvolva vídeos claros e envolventes de diretrizes de compras para garantir a conformidade de compras e treinamento eficiente de gastos dos funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece delineando suas diretrizes de compras e regras do processo de compras. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da nossa plataforma para converter seu texto detalhado em um vídeo fundamental, garantindo clareza desde o início.
2
Step 2
Selecione Avatares e Narrações de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca e transmitir sua mensagem. Aumente o engajamento e a compreensão adicionando narrações de IA com som natural para guiar os funcionários através de políticas de compras complexas.
3
Step 3
Aplique Branding e Personalizações
Integre a identidade da sua empresa usando controles de branding para apresentar seu logotipo e cores dentro de cenas personalizáveis. Adicione legendas para acessibilidade e para reforçar as principais regras de compras, garantindo que sua mensagem seja clara e consistente para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe para Treinamento
Finalize seu vídeo exportando-o no formato de proporção desejado. Distribua seus vídeos de treinamento de gastos dos funcionários concluídos em toda a sua organização para educar a equipe e reforçar a conformidade de compras de forma eficiente, promovendo uma cultura de compras informadas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Processos de Compras Complexos

Transforme regras de compras complexas e políticas de compras em vídeos de IA fáceis de entender, melhorando a clareza e a adesão.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de diretrizes de compras?

A HeyGen utiliza modelos de vídeo impulsionados por IA e cenas personalizáveis para simplificar a produção de vídeos envolventes de diretrizes de compras. Incorpore facilmente avatares de IA e narrações de IA para comunicar claramente suas regras de compras e garantir a conformidade de compras em toda a sua organização.

Quais recursos a HeyGen oferece para personalizar nossos vídeos de treinamento corporativo sobre compras?

A HeyGen oferece controles extensivos de branding, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca em cenas de marca. Você também pode aproveitar uma biblioteca de mídia diversificada e avatares de IA para criar vídeos de treinamento corporativo atraentes que explicam efetivamente seu processo de compras e limites de gastos.

A HeyGen pode ajudar a melhorar o treinamento de gastos dos funcionários e a conformidade geral de compras?

Absolutamente. A HeyGen permite que você crie vídeos instrutivos de como fazer para o treinamento de gastos dos funcionários, garantindo comunicação clara das políticas de compras. Com suporte multilíngue e narrações de IA, sua equipe pode facilmente entender as regras de compras, levando a uma melhor conformidade de compras e possíveis economias de custos.

Como a HeyGen torna eficiente a criação e distribuição de novos conteúdos de conformidade de compras?

As capacidades de texto-para-vídeo da HeyGen, combinadas com modelos de vídeo impulsionados por IA, permitem a geração rápida de conteúdo para conformidade de compras. Atualize ou crie facilmente novos vídeos cobrindo regras de compras e políticas de compra guiada, depois exporte-os em vários formatos de proporção para ampla distribuição.

