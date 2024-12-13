Você pode criar rapidamente vídeos de fluxo de trabalho de publicação usando a interface intuitiva do HeyGen e modelos alimentados por IA. Nossa plataforma simplifica todo o processo de automação de fluxo de trabalho, transformando seus scripts em vídeos envolventes de forma eficiente com poderosas capacidades de texto-para-vídeo e nosso Gerador de Legendas de IA.