Crie Vídeos de Fluxo de Trabalho de Publicação Mais Rápido e Inteligente

Simplifique seus vídeos de fluxo de trabalho de publicação do script à tela com avatares de IA, alcançando conteúdo pronto para o YouTube sem esforço.

454/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para profissionais de marketing e líderes de vendas, crie um vídeo dinâmico de 90 segundos ilustrando estratégias eficazes de publicação de vídeo. Utilize música de fundo energética e um avatar profissional de IA para mostrar os avatares de IA do HeyGen e o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para gerar vídeos prontos para o YouTube para diversas plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Equipes de RH e gerentes de sucesso do cliente podem aprimorar suas iniciativas de treinamento através de um vídeo instrucional de 2 minutos focando na criação de vídeos de fluxo de trabalho de publicação. Empregue visuais amigáveis e educacionais com texto na tela e narração fácil de entender, destacando os Modelos e cenas do HeyGen e os recursos de Legendas/legendas automáticas para legendas automatizadas e conteúdo consistente.
Prompt de Exemplo 3
Criadores de conteúdo e especialistas em SEO, acelerem sua estratégia de conteúdo com um vídeo de 45 segundos destacando um fluxo de trabalho eficiente para otimização de SEO. Apresente visuais modernos e rápidos mostrando edição rápida, apoiados por música animada, aproveitando o suporte da Biblioteca de mídia/estoque do HeyGen e Texto-para-vídeo a partir de script para transformar conteúdo escrito em formatos de vídeo envolventes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Fluxo de Trabalho de Publicação

Projete e automatize facilmente conteúdo de vídeo para seus fluxos de trabalho de publicação, simplificando a comunicação e aumentando o engajamento.

1
Step 1
Crie Seu Script
Comece escrevendo seu script, delineando os passos do seu fluxo de trabalho de publicação. Aproveite o Texto-para-vídeo a partir de script para transformar seu texto em um vídeo dinâmico.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Enriqueça seu vídeo selecionando um avatar de IA para apresentar seu fluxo de trabalho. Utilize as capacidades do HeyGen para dar vida ao seu conteúdo visualmente.
3
Step 3
Adicione Marca e Legendas
Aplique o estilo único da sua marca com controles de marca (logo, cores). Garanta acessibilidade e clareza utilizando Legendas/legendas para todo o conteúdo falado.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo de fluxo de trabalho esteja completo, exporte-o facilmente em várias proporções de aspecto para compartilhamento sem interrupções em plataformas, automatizando sua comunicação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Automatize a Documentação de Processos

.

Crie facilmente documentação de vídeo abrangente para qualquer fluxo de trabalho de publicação, simplificando atualizações e acessibilidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de fluxo de trabalho de publicação?

O HeyGen permite uma automação robusta de fluxo de trabalho transformando scripts em vídeos profissionais de fluxo de trabalho de publicação. Você pode aproveitar nossos avatares de IA, tecnologia de texto-para-vídeo e modelos alimentados por IA para criar conteúdo atraente de forma eficiente e otimizar seu processo de publicação de vídeos.

O HeyGen pode gerar vídeos prontos para o YouTube para vários fluxos de trabalho de publicação?

Sim, o HeyGen se destaca na geração de vídeos prontos para o YouTube para vários fluxos de trabalho de publicação. Nossa plataforma oferece legendas automáticas, controles de marca e redimensionamento de proporção de aspecto para garantir que seus vídeos sejam otimizados para publicação profissional em qualquer plataforma, melhorando a otimização de SEO.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para personalizar vídeos de fluxo de trabalho?

O HeyGen fornece recursos técnicos avançados para personalizar seus vídeos de fluxo de trabalho, incluindo uma ampla gama de avatares de IA e geração precisa de narração. Você pode facilmente adicionar legendas, integrar controles de marca e utilizar nossa extensa biblioteca de mídia para garantir que seu conteúdo de fluxo de trabalho seja perfeitamente adaptado.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para acelerar a criação de vídeos de fluxo de trabalho de publicação?

Você pode criar rapidamente vídeos de fluxo de trabalho de publicação usando a interface intuitiva do HeyGen e modelos alimentados por IA. Nossa plataforma simplifica todo o processo de automação de fluxo de trabalho, transformando seus scripts em vídeos envolventes de forma eficiente com poderosas capacidades de texto-para-vídeo e nosso Gerador de Legendas de IA.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo