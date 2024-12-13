Crie Vídeos de Segurança no Transporte Público com Facilidade

Produza rapidamente vídeos de treinamento de segurança envolventes usando os avatares de IA da HeyGen para educar funcionários e passageiros.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos baseado em cenários, direcionado a jovens adultos, ilustrando os perigos da distração ao dirigir, conscientizando pedestres e passageiros em torno de centros de trânsito, com cortes rápidos e uma trilha sonora moderna. Utilize os avatares de IA da HeyGen para retratar várias interações de usuários e potenciais perigos de forma envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 60 segundos focado na comunidade com visuais amigáveis e uma narração calorosa e acessível, voltado para todos os usuários de transporte público, enfatizando a importância de compartilhar a estrada com segurança e respeitar o espaço pessoal dentro dos veículos. Esta produção se beneficiará do recurso de geração de narração da HeyGen para uma narração com som natural.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento de segurança claro e autoritário de 30 segundos para passageiros ocasionais e novos usuários, detalhando o que fazer em uma emergência e como identificar recursos de segurança em veículos de transporte público, apresentado com visuais passo a passo e um tom tranquilizador. Garanta acessibilidade para todos os espectadores empregando o recurso de Legendas/legendas da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Segurança no Transporte Público

Aproveite o criador de vídeos de IA da HeyGen para produzir vídeos de treinamento de segurança no transporte público envolventes, informativos e personalizáveis de forma eficiente, aprimorando os procedimentos de segurança.

1
Step 1
Crie a partir de Roteiro ou Modelo
Comece utilizando a capacidade de Texto-para-vídeo para transformar suas diretrizes de segurança em um rascunho de vídeo, ou selecione entre modelos de vídeo pré-construídos projetados para conteúdo instrucional. Isso estabelece a base para seus vídeos de segurança no transporte público.
2
Step 2
Escolha Avatares de IA e Cenas
Selecione entre uma variedade diversificada de Avatares de IA para atuar como seus instrutores de segurança ou personagens. Complete com cenas personalizáveis que retratam com precisão vários cenários de transporte público, criando conteúdo de vídeo altamente envolvente impulsionado por IA.
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas
Aumente a acessibilidade e o alcance com o recurso de geração de narração, fornecendo uma narração clara para seu vídeo. Garanta ainda mais a compreensão adicionando o Gerador de Legendas de IA automaticamente, tornando seu vídeo de treinamento de segurança inclusivo para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Uma vez que seu conteúdo de segurança esteja perfeito, use o recurso de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para gerar seu vídeo final em vários formatos adequados para qualquer plataforma. Compartilhe facilmente seu vídeo de treinamento de segurança concluído em todos os seus canais de treinamento de funcionários e conscientização pública.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Rápida e Informativamente Clipes de Segurança

Produza rapidamente clipes de vídeo de segurança concisos e envolventes para campanhas de conscientização pública ou atualizações rápidas, garantindo comunicação oportuna dos procedimentos de segurança.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a produção de vídeos de segurança no transporte público?

A HeyGen capacita organizações a criar de forma eficiente vídeos de treinamento de segurança envolventes para o transporte público. Nosso criador de vídeos de IA utiliza tecnologia de texto-para-vídeo e modelos pré-construídos, acelerando significativamente o desenvolvimento de conteúdo para procedimentos de segurança e treinamento de funcionários.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para conteúdo de segurança no transporte público baseado em cenários?

A HeyGen oferece ampla personalização para conteúdo de segurança baseado em cenários usando Avatares de IA e cenas personalizáveis. Você pode adaptar mensagens para procedimentos específicos de segurança no transporte público, garantindo vídeos de treinamento de funcionários relevantes e impactantes.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de segurança multilíngues para públicos diversos de transporte público?

Sim, a HeyGen suporta narrações multilíngues e um Gerador de Legendas de IA, permitindo que você crie vídeos de treinamento de segurança abrangentes para uma força de trabalho e base de passageiros diversificada no transporte público. Isso garante uma comunicação clara dos procedimentos de segurança essenciais.

Como a HeyGen apoia a integração de mídia personalizada e branding em vídeos de segurança no transporte público?

A HeyGen inclui uma biblioteca de mídia robusta e suporte a estoque, permitindo que você incorpore facilmente suas próprias filmagens e imagens. Você também pode aplicar controles de branding e utilizar redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas, garantindo conteúdo de vídeo de IA polido e profissional.

