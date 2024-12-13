Crie Vídeos de Treinamento em Oratória: Envolva Seu Público

Transforme seu roteiro em cursos de vídeo de oratória envolventes instantaneamente, aproveitando o recurso de Texto para Vídeo da HeyGen para resultados profissionais.

374/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional de 90 segundos voltado para treinadores e educadores, mostrando como criar um curso em vídeo sobre habilidades avançadas de apresentação. Adote um estilo visual moderno e envolvente com narração clara, aproveitando os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen para apresentar informações complexas de forma simples, aumentando o valor geral da produção de vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de dica rápida de 45 segundos para criadores de conteúdo e profissionais de negócios, focando em como adicionar visuais impactantes e legendas eleva qualquer apresentação. O estilo visual deve ser dinâmico e visualmente rico, complementado por áudio nítido. Garanta que seu vídeo crie vídeos impressionantes integrando as Legendas da HeyGen e utilizando seu suporte de biblioteca de mídia/estoque para B-roll de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 3
Crie um guia abrangente de 2 minutos para departamentos de RH e treinadores corporativos sobre como estruturar vídeos de treinamento eficazes em oratória. O vídeo deve ter um estilo visual estruturado e informativo com uma voz autoritária, guiando os espectadores através do processo desde o conceito do storyboard até a execução final. Aproveite os Modelos e Cenas da HeyGen para organizar seu conteúdo de forma eficiente e manter uma aparência consistente ao longo do módulo de treinamento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento em Oratória

Transforme sua expertise em oratória em cursos de vídeo envolventes com um fluxo de trabalho intuitivo, garantindo que sua mensagem ressoe claramente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Storyboard
Esboce seu conteúdo de treinamento e prepare um roteiro detalhado. Utilize a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para transformar suas palavras escritas em visuais envolventes, garantindo uma apresentação estruturada e impactante.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para entregar suas lições de oratória. Isso permite criar vídeos impressionantes sem produção de vídeo complexa, proporcionando uma presença profissional na tela.
3
Step 3
Adicione Melhorias Envolventes
Enriqueça seus vídeos de treinamento com elementos essenciais como legendas dinâmicas para acessibilidade e compreensão. Incorpore música de fundo e efeitos visuais para manter o engajamento do espectador e reforçar conceitos-chave.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Curso
Finalize seu vídeo de treinamento em oratória exportando-o no formato de proporção desejado. Prepare seu curso completo para compartilhamento imediato, permitindo que você crie um curso em vídeo pronto para seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Conteúdo Motivacional Impactante

.

Crie conteúdo de vídeo poderoso e inspirador que ensine efetivamente técnicas de oratória para motivar e elevar audiências.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a produção de vídeos sem equipamentos complexos?

A HeyGen utiliza software avançado de IA, permitindo que você crie vídeos impressionantes de forma eficiente, sem a necessidade de equipamentos de vídeo caros ou um ambiente de gravação dedicado. Basta inserir seu roteiro, e os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen cuidam do processo de produção.

A HeyGen oferece soluções para adicionar legendas automaticamente e editar conteúdo de vídeo?

Sim, a HeyGen gera automaticamente legendas para seus vídeos, garantindo acessibilidade. Você pode facilmente editar o conteúdo do vídeo, ajustar narrações e fazer ajustes diretamente no software intuitivo da plataforma.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para criar um curso em vídeo ou vídeos de treinamento em oratória?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento em oratória e cursos completos em vídeo usando texto para vídeo a partir de um roteiro simples. Você pode aproveitar modelos e cenas, incorporar controles de marca e até usar uma abordagem de storyboard para estruturar seu conteúdo educacional de forma eficaz.

Posso personalizar meus vídeos com minha marca e integrar mídia externa usando o software da HeyGen?

Absolutamente. O software da HeyGen permite controles abrangentes de marca, permitindo que você adicione logotipos e defina cores da marca. Você também pode enriquecer seus vídeos com música, efeitos visuais e selecionar de uma vasta biblioteca de mídia ou fazer upload de seus próprios ativos para criar vídeos profissionais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo