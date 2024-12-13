Crie Vídeos de Política de PTO Facilmente com IA

Aproveite avatares de IA para criar vídeos envolventes, impulsionados por IA, que melhoram a compreensão dos funcionários sobre as políticas de PTO, garantindo conformidade legal sem esforço.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para as Equipes de Treinamento e Desenvolvimento, um vídeo instrutivo envolvente de 90 segundos poderia demonstrar procedimentos específicos de solicitação de PTO. O vídeo deve empregar um estilo visual moderno e acolhedor com uma narração clara, utilizando principalmente os avatares de IA da HeyGen para tornar os "vídeos de política de PTO" mais acessíveis e personalizados.
Prompt de Exemplo 2
Departamentos Globais de RH precisam de um guia abrangente de 2 minutos "criar vídeos de política de PTO", focando na conformidade legal em diferentes regiões. O estilo deste vídeo deve ser altamente informativo e acessível, apresentando texto claro na tela e as Legendas automáticas da HeyGen para garantir que todos os detalhes sejam compreendidos por uma força de trabalho diversificada.
Prompt de Exemplo 3
Pequenos Empresários e Líderes de Equipe se beneficiarão de um vídeo de anúncio conciso de 45 segundos introduzindo novas diretrizes para agilizar as solicitações de PTO. Este vídeo deve adotar um estilo visual direto e profissional, utilizando um modelo limpo do recurso Modelos & cenas da HeyGen para transmitir informações de forma rápida e clara.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Criação de Vídeos de Política de PTO

Transforme rapidamente suas diretrizes de Licença Remunerada em vídeos envolventes, impulsionados por IA, que melhoram a compreensão dos funcionários e garantem conformidade legal.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando um modelo pré-desenhado ou colando seu roteiro de política de PTO para gerar instantaneamente cenas de vídeo, estabelecendo a base para seu conteúdo envolvente.
2
Step 2
Selecione Seu Porta-voz de IA
Aumente o engajamento escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua empresa. Personalize sua aparência para alinhar com sua marca.
3
Step 3
Adicione os Detalhes da Sua Política
Insira suas diretrizes específicas de Licença Remunerada no editor de roteiro. A plataforma gerará automaticamente uma narração profissional usando um Ator de Voz de IA para seu conteúdo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo aproveitando o Gerador de Legendas de IA para gerar automaticamente legendas precisas. Em seguida, exporte seu vídeo de política de PTO polido para fácil compartilhamento.

Simplifique Políticas Complexas de RH

Use vídeos impulsionados por IA para simplificar diretrizes complexas de Licença Remunerada, tornando-as facilmente compreensíveis e melhorando a compreensão para sua equipe.

Perguntas Frequentes

Como os avatares de IA da HeyGen melhoram os vídeos de política de PTO?

A HeyGen utiliza avatares de IA realistas como Porta-vozes de IA para entregar vídeos claros e envolventes, impulsionados por IA, para sua política de PTO. Isso garante uma apresentação mais dinâmica das diretrizes de Licença Remunerada, melhorando significativamente a compreensão dos funcionários.

Posso criar vídeos de política de PTO facilmente com a HeyGen sem habilidades extensas de design?

Sim, a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de política de PTO usando modelos intuitivos e funcionalidade de texto-para-vídeo. Nossa plataforma permite que você agilize eficientemente as solicitações de PTO, delineando claramente as políticas da sua empresa com facilidade.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para melhorar a acessibilidade dos vídeos de política de PTO?

A HeyGen fornece ferramentas robustas impulsionadas por IA, como o Gerador de Legendas de IA, para gerar automaticamente legendas, melhorando significativamente a acessibilidade dos vídeos para todos os funcionários. Você também pode traduzir vídeos, apoiando a conformidade legal para forças de trabalho diversificadas e melhorando a retenção de funcionários.

Como a HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca ao criar vídeos de política de PTO?

A HeyGen garante forte consistência de marca para seus vídeos de política de PTO através de controles abrangentes de branding para logotipos e cores corporativas. Você também pode personalizar avatares para alinhar com sua marca, criando vídeos envolventes, impulsionados por IA, que refletem a identidade da sua empresa.

