Crie Vídeos de Teste de Protótipos com Facilidade
Produza vídeos de teste de protótipos profissionais com facilidade. Gere narrações naturais para cenários de interação com o usuário e análise mais rápida.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de demonstração dinâmico de 60 segundos para Designers e Pesquisadores de UX, ilustrando a gravação eficaz de vídeos para testes de protótipos que capturam interações sutis dos usuários. Utilize um estilo visual moderno com uma narração amigável e clara. Este vídeo deve enfatizar o uso dos "Avatares de IA" do HeyGen para guiar os usuários através do protótipo, garantindo instruções consistentes e reduzindo o viés dos participantes.
Produza um vídeo explicativo de 30 segundos orientado para soluções para Proprietários de Produto e Equipes de Desenvolvimento, focando em como analisar eficientemente os resultados dos testes de protótipos. O estilo visual deve ser rápido e eficiente, complementado por uma narração energética e concisa. Mostre como o recurso de "Legendas/legendas" do HeyGen ajuda a revisar rapidamente e extrair feedbacks importantes dos usuários nas sessões de teste.
Desenhe um tutorial inspirador de 50 segundos para Startups e empreendedores solo, demonstrando como simplificar todo o processo de teste de protótipos, desde a concepção até a geração de vídeo de ponta a ponta. Com uma estética visual brilhante e amigável e uma narração animada e encorajadora, este vídeo enfatizará a utilização dos "Modelos e cenas" do HeyGen para configurar rapidamente cenários de teste com aparência profissional.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento do Usuário em Testes de Protótipos.
Crie vídeos instrucionais dinâmicos com avatares de IA e narrações para guiar efetivamente os usuários através das interações com o protótipo e coletar insights valiosos.
Gere Vídeos Explicativos para Funcionalidades de Protótipos.
Produza vídeos claros e concisos que detalham funcionalidades específicas do protótipo, garantindo que os testadores compreendam recursos complexos sem orientação manual extensa.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de teste de protótipos?
O HeyGen permite que você crie vídeos de teste de protótipos de alta qualidade sem gravações de vídeo complexas. Utilize avatares de IA e geração de narração natural para apresentar cenários ou coletar feedbacks dos usuários, simplificando seu processo de teste de usabilidade.
Quais capacidades de texto para vídeo o HeyGen oferece para testes de usabilidade?
O HeyGen aproveita capacidades avançadas de texto para vídeo, permitindo que você transforme roteiros em vídeos envolventes. Você pode selecionar entre vários avatares de IA para narrar instruções ou introduzir interações do usuário para seus testes de protótipos, garantindo comunicação clara e consistente.
É fácil criar vídeos envolventes para feedback do usuário com o HeyGen?
Sim, o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos envolventes para feedback do usuário. Com ferramentas intuitivas e uma variedade de modelos e cenas, você pode rapidamente projetar cenários eficazes para seus testes de protótipos, focando mais em insights e menos na produção.
Os avatares de IA podem ajudar a gerar conteúdo de vídeo consistente para recrutamento de participantes?
Com certeza, os avatares de IA do HeyGen fornecem uma presença consistente e profissional para vídeos de recrutamento de participantes. Você pode gerar instruções ou introduções uniformes com narrações de IA, garantindo que cada potencial participante receba a mesma mensagem de alta qualidade para geração de vídeo de ponta a ponta.