Crie Vídeos de Teste de Protótipos com Facilidade

Produza vídeos de teste de protótipos profissionais com facilidade. Gere narrações naturais para cenários de interação com o usuário e análise mais rápida.

476/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de demonstração dinâmico de 60 segundos para Designers e Pesquisadores de UX, ilustrando a gravação eficaz de vídeos para testes de protótipos que capturam interações sutis dos usuários. Utilize um estilo visual moderno com uma narração amigável e clara. Este vídeo deve enfatizar o uso dos "Avatares de IA" do HeyGen para guiar os usuários através do protótipo, garantindo instruções consistentes e reduzindo o viés dos participantes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 30 segundos orientado para soluções para Proprietários de Produto e Equipes de Desenvolvimento, focando em como analisar eficientemente os resultados dos testes de protótipos. O estilo visual deve ser rápido e eficiente, complementado por uma narração energética e concisa. Mostre como o recurso de "Legendas/legendas" do HeyGen ajuda a revisar rapidamente e extrair feedbacks importantes dos usuários nas sessões de teste.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um tutorial inspirador de 50 segundos para Startups e empreendedores solo, demonstrando como simplificar todo o processo de teste de protótipos, desde a concepção até a geração de vídeo de ponta a ponta. Com uma estética visual brilhante e amigável e uma narração animada e encorajadora, este vídeo enfatizará a utilização dos "Modelos e cenas" do HeyGen para configurar rapidamente cenários de teste com aparência profissional.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Teste de Protótipos

Simplifique seu processo de feedback do usuário gerando rapidamente vídeos de teste de protótipos envolventes e precisos com IA.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Teste de Protótipo
Comece colando seu roteiro de teste de protótipo diretamente no HeyGen. Nossa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro gerará automaticamente as cenas iniciais do vídeo para seu cenário de teste.
2
Step 2
Carregue Suas Telas de Protótipo
Enriqueça seu vídeo carregando capturas de tela ou gravações de tela do seu protótipo. Integre esses visuais perfeitamente usando nosso suporte de biblioteca de mídia/estoque para demonstrar claramente as interações do usuário.
3
Step 3
Selecione Avatares e Narradores de IA
Dê vida ao seu teste de protótipo escolhendo entre uma variedade de avatares de IA realistas para guiar os usuários ou atuar como participantes virtuais. Você também pode gerar narrações naturais para narrar o fluxo do teste.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Teste
Uma vez que seu vídeo esteja completo, utilize nossas opções de redimensionamento de proporção e exportação para salvá-lo no formato ideal para compartilhar com as partes interessadas e coletar feedbacks valiosos dos usuários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Documente Rapidamente Iterações e Feedbacks de Protótipos

.

Crie rapidamente clipes de vídeo curtos para mostrar novos recursos do protótipo ou demonstrar respostas de feedback dos usuários, agilizando a comunicação interna e os ciclos de iteração.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de teste de protótipos?

O HeyGen permite que você crie vídeos de teste de protótipos de alta qualidade sem gravações de vídeo complexas. Utilize avatares de IA e geração de narração natural para apresentar cenários ou coletar feedbacks dos usuários, simplificando seu processo de teste de usabilidade.

Quais capacidades de texto para vídeo o HeyGen oferece para testes de usabilidade?

O HeyGen aproveita capacidades avançadas de texto para vídeo, permitindo que você transforme roteiros em vídeos envolventes. Você pode selecionar entre vários avatares de IA para narrar instruções ou introduzir interações do usuário para seus testes de protótipos, garantindo comunicação clara e consistente.

É fácil criar vídeos envolventes para feedback do usuário com o HeyGen?

Sim, o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos envolventes para feedback do usuário. Com ferramentas intuitivas e uma variedade de modelos e cenas, você pode rapidamente projetar cenários eficazes para seus testes de protótipos, focando mais em insights e menos na produção.

Os avatares de IA podem ajudar a gerar conteúdo de vídeo consistente para recrutamento de participantes?

Com certeza, os avatares de IA do HeyGen fornecem uma presença consistente e profissional para vídeos de recrutamento de participantes. Você pode gerar instruções ou introduções uniformes com narrações de IA, garantindo que cada potencial participante receba a mesma mensagem de alta qualidade para geração de vídeo de ponta a ponta.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo