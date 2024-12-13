A HeyGen oferece Avatares de IA avançados que transformam texto em vídeo a partir de script, aumentando dramaticamente a eficiência na criação de vídeos. Esses Avatares de IA, combinados com um assistente de escrita de IA, permitem a geração rápida de vídeos de IA da HeyGen de alta qualidade sem a necessidade de trabalho tradicional com câmeras.