Crie Vídeos de Fluxo de Trabalho de Prospecção com Avatares de IA
Automatize o alcance de vídeos personalizados e aumente a geração de pipeline com avatares de IA, tornando cada mensagem impactante e escalável.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo de 45 segundos direcionado a profissionais de vendas e SDRs, demonstrando como elevar o alcance de vídeos personalizados usando espaços reservados dinâmicos. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, apresentando vários avatares de IA que falam diretamente ao espectador, com uma narração amigável e conversacional explicando o poder dos avatares de IA da HeyGen para tornar cada vídeo de prospecção único.
Produza um vídeo de 90 segundos para líderes de vendas e gerentes de marketing, ilustrando um processo de automação de fluxo de trabalho simplificado para prospecção de vídeo, integrado a um CRM. O estilo visual será polido e estratégico, apresentando fluxogramas e exemplos de integração com CRM, apoiados por uma narração clara e autoritária, enfatizando como os Modelos e cenas da HeyGen simplificam a criação de vídeos de prospecção de alto impacto em escala.
Desenvolva um vídeo de 1 minuto e 30 segundos especificamente para equipes de vendas internacionais e estrategistas de marketing globais, abordando o desafio do alcance de vídeo multilíngue. A abordagem visual deve ser globalmente inclusiva, mostrando representações demográficas diversas e mapas animados, com a capacidade avançada de Geração de Narração da HeyGen demonstrada através de transições de idioma suaves e estilos vocais variados, permitindo uma prospecção de vídeo verdadeiramente escalável.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Gere Rapidamente Vídeos de Prospecção Personalizados.
Produza rapidamente mensagens de vídeo atraentes com IA para se destacar em seu alcance de vendas e melhorar as taxas de resposta.
Automatize Conteúdo de Prospecção Social Envolvente.
Crie sem esforço conteúdo de vídeo envolvente para plataformas sociais, simplificando seus esforços de vendas sociais e geração de leads.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen facilita vídeos de prospecção automatizados dentro de fluxos de trabalho existentes?
A HeyGen simplifica a automação de fluxos de trabalho oferecendo integração robusta de API, permitindo que você gere vídeos de prospecção automatizados diretamente de suas ferramentas de vídeo integradas ao CRM ou plataformas de engajamento de vendas existentes. Isso permite a escalabilidade perfeita de campanhas de alcance de vídeo personalizado.
A HeyGen suporta personalização avançada para alcance de vídeo em escala?
Sim, a HeyGen capacita o alcance de vídeo altamente personalizado através da personalização de vídeo impulsionada por IA e geração de conteúdo dinâmico. Você pode usar espaços reservados dinâmicos para inserir automaticamente informações específicas do prospecto, garantindo que cada vídeo ressoe individualmente em um nível escalável.
A HeyGen pode criar vídeos multilíngues para engajar efetivamente contas-alvo diversas?
Absolutamente. A HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues, permitindo que você alcance contas-alvo diversas globalmente. Com recursos como clonagem de voz, texto-para-vídeo a partir de script e sincronização labial, você pode traduzir sua mensagem em vários idiomas para uma penetração de mercado mais ampla.
Quais capacidades de Avatar de IA a HeyGen oferece para criação eficiente de conteúdo de vídeo?
A HeyGen oferece Avatares de IA avançados que transformam texto em vídeo a partir de script, aumentando dramaticamente a eficiência na criação de vídeos. Esses Avatares de IA, combinados com um assistente de escrita de IA, permitem a geração rápida de vídeos de IA da HeyGen de alta qualidade sem a necessidade de trabalho tradicional com câmeras.