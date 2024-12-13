Crie Vídeos de Governança com Eficiência Orientada por IA

Simplifique a produção de vídeos para conteúdo de governança e envolva as partes interessadas de forma eficaz com Modelos e cenas profissionalmente projetados.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos para novos fornecedores sobre as melhores práticas da cadeia de suprimentos, aproveitando o recurso de Texto para Vídeo da HeyGen para converter um roteiro detalhado em uma narrativa visual envolvente com uma narração clara e autoritária e gráficos ilustrativos nítidos, simplificando o processo de criação de vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Crie uma promoção de 30 segundos de gerador de vídeo de IA para uma iniciativa de governança interna, direcionada a executivos com um estilo visual sofisticado e conciso e uma trilha sonora profissional e animada, utilizando os Modelos e cenas da HeyGen para acelerar a produção e destacar atualizações importantes de políticas.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de anúncio de 50 segundos para partes interessadas sobre mudanças de políticas futuras, focando na narrativa visual com gráficos em movimento dinâmicos e uma narração confiante e articulada gerada via geração de Narração da HeyGen, garantindo que vídeos complexos de governança sejam facilmente digeríveis.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Governança com Prompts

Aprenda a produzir vídeos de governança claros e em conformidade de forma eficiente usando ferramentas orientadas por IA, simplificando seu processo de criação de vídeos e envolvendo as partes interessadas de forma eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Utilize o Gerador de Roteiro de Vídeo de IA para definir sua mensagem de governança. Insira seus pontos-chave e detalhes de conformidade para gerar um roteiro estruturado que forma a base do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para apresentar seu conteúdo de governança. Selecione o avatar que melhor representa o tom e a profissionalismo da sua organização para transmitir sua mensagem.
3
Step 3
Aprimore a Narrativa Visual
Integre visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para complementar seu roteiro e avatar. Eleve a clareza e o impacto do seu vídeo de governança através de uma narrativa visual envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de governança aproveitando as opções de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto. Produza seu vídeo no formato ideal para várias plataformas, garantindo amplo alcance e engajamento das partes interessadas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Governança Complexa

Desmistifique conceitos e regulamentos complexos de governança, tornando-os acessíveis e compreensíveis para todos os públicos através de vídeos explicativos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos, especialmente para vídeos de governança?

A HeyGen capacita os usuários a simplificar a produção de vídeos transformando texto em vídeos de IA envolventes. Seu gerador de vídeo de IA intuitivo permite criar prompts para vídeos de governança, aproveitando Avatares de IA e um robusto Gerador de Roteiro de Vídeo de IA para um processo criativo simplificado.

A HeyGen pode ajudar a envolver as partes interessadas com vídeos profissionais de Porta-voz de IA?

Absolutamente. A HeyGen permite que você envolva as partes interessadas de forma eficaz através de vídeos profissionais de Porta-voz de IA. Você pode selecionar entre diversos Avatares de IA e utilizar recursos robustos de narrativa visual, garantindo que sua mensagem seja entregue com impacto e consistência de marca.

Quais vantagens a HeyGen oferece para criar vídeos explicativos para treinar funcionários?

A HeyGen oferece vantagens significativas para o treinamento de funcionários, permitindo a criação rápida de vídeos explicativos profissionais. Com modelos orientados por IA e geração eficiente de narração, você pode simplificar a produção de vídeos e transmitir informações complexas rapidamente.

Quais recursos avançados a HeyGen oferece para personalizar e exportar vídeos de IA?

A HeyGen oferece recursos avançados de edição de vídeo para personalizar seus vídeos de IA. Você pode aplicar controles de branding, adicionar legendas e subtítulos para acessibilidade e exportar facilmente em vários formatos de proporção para se adequar a qualquer plataforma, garantindo uma saída versátil.

