Crie Vídeos de Governança com Eficiência Orientada por IA
Simplifique a produção de vídeos para conteúdo de governança e envolva as partes interessadas de forma eficaz com Modelos e cenas profissionalmente projetados.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos para novos fornecedores sobre as melhores práticas da cadeia de suprimentos, aproveitando o recurso de Texto para Vídeo da HeyGen para converter um roteiro detalhado em uma narrativa visual envolvente com uma narração clara e autoritária e gráficos ilustrativos nítidos, simplificando o processo de criação de vídeo.
Crie uma promoção de 30 segundos de gerador de vídeo de IA para uma iniciativa de governança interna, direcionada a executivos com um estilo visual sofisticado e conciso e uma trilha sonora profissional e animada, utilizando os Modelos e cenas da HeyGen para acelerar a produção e destacar atualizações importantes de políticas.
Gere um vídeo de anúncio de 50 segundos para partes interessadas sobre mudanças de políticas futuras, focando na narrativa visual com gráficos em movimento dinâmicos e uma narração confiante e articulada gerada via geração de Narração da HeyGen, garantindo que vídeos complexos de governança sejam facilmente digeríveis.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aprimore o Treinamento de Governança.
Aumente o engajamento e a retenção para políticas e procedimentos de governança usando vídeos de treinamento impulsionados por IA.
Escale a Educação em Governança.
Produza um maior volume de cursos de governança e alcance de forma eficiente todos os funcionários e partes interessadas relevantes globalmente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos, especialmente para vídeos de governança?
A HeyGen capacita os usuários a simplificar a produção de vídeos transformando texto em vídeos de IA envolventes. Seu gerador de vídeo de IA intuitivo permite criar prompts para vídeos de governança, aproveitando Avatares de IA e um robusto Gerador de Roteiro de Vídeo de IA para um processo criativo simplificado.
A HeyGen pode ajudar a envolver as partes interessadas com vídeos profissionais de Porta-voz de IA?
Absolutamente. A HeyGen permite que você envolva as partes interessadas de forma eficaz através de vídeos profissionais de Porta-voz de IA. Você pode selecionar entre diversos Avatares de IA e utilizar recursos robustos de narrativa visual, garantindo que sua mensagem seja entregue com impacto e consistência de marca.
Quais vantagens a HeyGen oferece para criar vídeos explicativos para treinar funcionários?
A HeyGen oferece vantagens significativas para o treinamento de funcionários, permitindo a criação rápida de vídeos explicativos profissionais. Com modelos orientados por IA e geração eficiente de narração, você pode simplificar a produção de vídeos e transmitir informações complexas rapidamente.
Quais recursos avançados a HeyGen oferece para personalizar e exportar vídeos de IA?
A HeyGen oferece recursos avançados de edição de vídeo para personalizar seus vídeos de IA. Você pode aplicar controles de branding, adicionar legendas e subtítulos para acessibilidade e exportar facilmente em vários formatos de proporção para se adequar a qualquer plataforma, garantindo uma saída versátil.