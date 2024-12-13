Absolutamente, o HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você personalize seus vídeos de planejamento com seu logotipo específico e cores da marca para manter a consistência visual. Você também pode aprimorar o conteúdo do seu vídeo de planejamento de projetos com uma rica seleção da biblioteca de mídia integrada para combinar com a estética do seu projeto.