Crie Vídeos de Entrada de Projeto com AI: Otimize Seu Fluxo de Trabalho

Otimize facilmente a entrada de trabalho aproveitando avatares AI realistas para entregar briefings de projeto claros e envolventes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para equipes de RH ou funções voltadas para o cliente, ilustrando como vídeos de entrada de projeto personalizados podem ser criados com avatares AI da HeyGen. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente e amigável, apresentando diversos avatares AI entregando narrações realistas para construir relacionamento, visando melhorar o engajamento inicial com clientes ou funcionários. Mostre o impacto do uso de avatares AI para introduzir requisitos de projeto.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo técnico de 2 minutos para equipes de desenvolvimento, explicando como criar vídeos de entrada de projeto abrangentes que se integrem a um fluxo de trabalho de entrada de projeto com tecnologia AI. O estilo visual deve ser informativo e detalhado, incorporando sobreposições de texto na tela e uma voz explicativa precisa, garantindo que todos os detalhes complexos do projeto sejam claramente transmitidos. Enfatize o benefício de legendas automáticas para acessibilidade e clareza em briefings técnicos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional impactante de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing e líderes de vendas, demonstrando a rápida criação de vídeos de entrada de projeto a partir de roteiros de texto existentes. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e persuasivo, apresentando cortes rápidos e uma narração energética, incentivando a rápida adoção para diversas necessidades de comunicação interna e externa. Destaque a capacidade eficiente de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar resumos escritos em conteúdo de vídeo envolvente.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Entrada de Projeto

Otimize seu processo de entrada de trabalho gerando rapidamente vídeos de entrada de projeto envolventes usando as ferramentas com tecnologia AI da HeyGen e modelos personalizáveis.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Insira Seu Roteiro
Comece escolhendo entre nossos "modelos de vídeo" profissionais ou colando seu roteiro de entrada de projeto diretamente no editor de texto-para-vídeo.
2
Step 2
Personalize Seu Vídeo com Avatares AI
Personalize seu vídeo selecionando um "avatar AI" para apresentar as informações de entrada e refine o conteúdo para atender aos requisitos específicos do seu projeto.
3
Step 3
Adicione Legendas e Branding
Melhore a acessibilidade e o engajamento adicionando "legendas" automáticas e aplicando a identidade visual da sua marca.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo de Entrada
Uma vez finalizado, "exporte" facilmente seu vídeo de entrada de projeto de alta qualidade em vários formatos de proporção, pronto para otimizar o processo de entrada de trabalho da sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Requisitos Complexos

Esclareça detalhes complexos do projeto usando vídeos gerados por AI, garantindo que todos compreendam as informações-chave.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a construir um fluxo de trabalho de entrada de projeto com tecnologia AI?

A HeyGen capacita você a construir um fluxo de trabalho de entrada de projeto com tecnologia AI gerando automaticamente vídeos de entrada de projeto personalizados. Utilize nossas capacidades avançadas de AI para criar vídeos envolventes que otimizam a entrada de trabalho e melhoram a comunicação dentro da sua organização.

Quais capacidades de AI a HeyGen oferece para criar vídeos de entrada de projeto?

A HeyGen oferece robustas capacidades de AI para vídeos de entrada de projeto, incluindo avatares AI, narrações realistas e geração de vídeo a partir de roteiros. Esses recursos permitem que você produza vídeos de alta qualidade e profissionais de forma eficiente com modelos de vídeo com tecnologia AI.

Quais equipes podem se beneficiar do uso da HeyGen para vídeos de entrada de projeto?

Profissionais de marketing, equipes de RH e líderes de vendas podem otimizar significativamente a entrada de trabalho usando as ferramentas da HeyGen para criar vídeos de entrada de projeto. As capacidades de AI da plataforma ajudam diversos departamentos a comunicar rapidamente os requisitos e expectativas do projeto.

Posso personalizar modelos de vídeo com tecnologia AI e adicionar legendas com a HeyGen?

Sim, a HeyGen permite ampla personalização de modelos de vídeo com tecnologia AI, incluindo controles de branding para logos e cores, para corresponder à identidade da sua organização. Você também pode facilmente adicionar legendas e legendas aos seus vídeos de entrada de projeto, garantindo acessibilidade e clareza.

