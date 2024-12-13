Absolutamente. O HeyGen permite que as empresas criem cursos envolventes focados em estratégias de precificação, ajudando as equipes a entender como definir preços de varejo de forma eficaz e maximizar os lucros. Com recursos como redimensionamento de proporção de aspecto e diversos avatares de IA, você pode personalizar seu conteúdo de treinamento para qualquer público ou plataforma, garantindo um amplo alcance para o seu negócio.