Crie Vídeos de Escrita Profissional com IA

Transforme seu roteiro em vídeo sem esforço, aproveitando avatares de IA para apresentações dinâmicas.

478/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 1,5 minuto projetado para treinadores corporativos e educadores, ilustrando o poder de transformar documentação existente em 'vídeos de treinamento' envolventes. Empregue um estilo visual informativo e estruturado, complementado por uma voz em IA amigável, mas profissional. Mostre como os avatares de IA do HeyGen podem dar vida a conteúdos estáticos a partir do seu 'envie seu roteiro', tornando tópicos complexos acessíveis e envolventes para os alunos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos para redes sociais direcionado a profissionais de marketing e redatores freelancers que buscam promover seus serviços com conteúdo de vídeo curto e impactante. O vídeo deve apresentar edição dinâmica e rápida com visuais envolventes e música de fundo animada, utilizando avatares personalizados do HeyGen para transmitir mensagens-chave. Enfatize a facilidade de criar 'vídeos de formato curto' para 'redes sociais' e implantá-los rapidamente em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo conciso de 2 minutos, ideal para redatores técnicos e especialistas que precisam transmitir informações complexas de forma clara. O vídeo deve adotar um estilo de apresentação profissional e autoritário com legendas integradas do HeyGen para melhorar a compreensão. Foque em criar um 'vídeo de cabeça falante' polido que desmembre efetivamente assuntos intrincados, demonstrando como um 'roteiro de vídeo' bem estruturado pode ganhar vida.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Escrita Profissional

Transforme seu conteúdo escrito em vídeos dinâmicos e profissionais sem esforço com as ferramentas de IA do HeyGen, perfeitas para engajar seu público.

1
Step 1
Envie Seu Roteiro
Cole seu roteiro de vídeo preparado no HeyGen. Nossa plataforma utiliza Texto-para-vídeo a partir do roteiro para gerar instantaneamente a base do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca. Combine-os com uma voz de IA que transmita perfeitamente sua mensagem, criando um vídeo de cabeça falante profissional.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Enriqueça seu vídeo com nosso editor amigável para iniciantes. Adicione fundos dinâmicos, música livre de royalties e elementos de branding para alinhar com o estilo do seu conteúdo.
4
Step 4
Exporte Sua Criação
Baixe seu vídeo finalizado como um MP4 de alta resolução, completamente livre de marcas d'água, e pronto para ser compartilhado em todas as suas plataformas de redes sociais preferidas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Envolvente para Redes Sociais

.

Transforme rapidamente suas ideias escritas em vídeos curtos e cativantes, perfeitos para aumentar sua presença e engajamento nas plataformas de redes sociais.

background image

Perguntas Frequentes

Como funciona o gerador de script para vídeo em IA do HeyGen?

O HeyGen transforma seu roteiro de vídeo em vídeos profissionais usando tecnologia avançada de gerador de script para vídeo em IA. Basta enviar seu roteiro, selecionar um avatar de IA e uma voz de IA, e o HeyGen animará e sintetizará automaticamente seu vídeo de cabeça falante. Este processo facilita a criação de vídeos de escrita profissional de forma eficiente.

O HeyGen pode criar vídeos de cabeça falante profissionais a partir do meu roteiro de texto?

Sim, o HeyGen é especializado em criar vídeos de cabeça falante de alta qualidade diretamente do seu roteiro de vídeo escrito. Nossa plataforma utiliza avatares de IA realistas e tecnologia avançada de voz em IA para entregar conteúdo polido e envolvente, adequado para diversas necessidades de comunicação. Você pode criar vídeos de escrita profissional de forma eficaz e com facilidade.

Quais recursos tornam o HeyGen um editor amigável para iniciantes na criação de vídeos?

O HeyGen é projetado como um editor amigável para iniciantes, apresentando uma interface intuitiva e uma ampla seleção de modelos de vídeo para iniciar seus projetos. Você pode facilmente enviar seu roteiro e guiar o processo de script para vídeo sem experiência prévia em edição de vídeo. Essa simplicidade permite que qualquer pessoa crie vídeos de escrita profissional rapidamente.

Como posso baixar meus vídeos finalizados do HeyGen?

O HeyGen permite que você baixe conteúdo de vídeo em formato MP4 de alta resolução diretamente da plataforma. Seus vídeos exportados serão entregues sem marca d'água, tornando-os perfeitos para redes sociais e diversos vídeos de treinamento sem branding adicional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo